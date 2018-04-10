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Горячую воду в Петрозаводске будут отключать на две недели
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Горячую воду в Петрозаводске будут отключать на две недели 

Карельские вести 2 часа назад
Конкретного графика отключения на этот год мэрия пока не сообщила. Фото: priscill66.livejournal.com  Отключение горячей воды в Петрозаводске в этом году продлиться не дольше двух недель. Об этом сегодня, 10 апреля сообщила Ирина Мирошник на встрече с журналистами. Также она отметила, что график отключений горячего водоснабжения на этот год еще не утвержден.
Напомним, что решение о сокращении времени отключения горячей воды до 14 дней было принято Петросоветом в 2017 году.
По материалам: ptzgovorit.ru
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