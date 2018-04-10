Горячую воду в Петрозаводске будут отключать на две недели

Конкретного графика отключения на этот год мэрия пока не сообщила. Фото: priscill66.livejournal.com Отключение горячей воды в Петрозаводске в этом году продлиться не дольше двух недель. Об этом сегодня, 10 апреля сообщила Ирина Мирошник на встрече с журналистами. Также она отметила, что график отключений горячего водоснабжения на этот год еще не утвержден. Напомним, что решение о сокращении времени отключения горячей воды до 14 дней было принято Петросоветом в 2017 году. По материалам: ptzgovorit.ru