Супермозг, лоза и медные трубы 

Сегодня в рубрике «Хочу все знать» эксперты расскажут, что такое трубы Тутанхамона, как развивается искусственный интеллект и можно ли найти нефть с помощью лозы.
Как обстоят дела с изобретением искусственного интеллекта? Андрей Строгонов, студент
Руслан Кириченко, инженер:
— Пару лет назад в Китае собрали женину-робота. Недавно ей устроили блиц-интервью, в котором задали простые вопросы, из серии «где находится Великая китайская стена» и «сколько букв в английском алфавите». Она не смогла ответить ни на один.
Правда ли, что с помощью лозы можно найти нефть? Как это работает? Арсений Тростин, официант
Ксения Пискарева, физик:
— Феномен лозоходства действительно существует, но научно он не доказан. Человек с прутом Y-образной формы, конец которого поднят вверх, ищет место, где прут наклонится к земле. Там следует искать воду или полезные ископаемые. Лозой пользовались и советские солдаты во время Второй мировой — они таким образом искали мины. Но«фишка» этого феномена в человеке: якобы некие «излучения» земных недр подают сигналы лозоходцу. Но явление это сомнительно и ненаучно.
Недавно сын рассказал мне про трубы Тутанхамона. Правда ли, что они могут вырубать электричество? Павел Куркин, электрик
Любовь Степанова, историк:
— «Трубы Тутанхамона» найдены археологами в 1922 году в Египте, в гробнице Тутанхамона. Одна из них сделана из серебра и дерева, другая — из бронзы. После того как их обнаружили, на трубах Тутанхамона играли всего несколько раз, и всегда после этого начинался какой-либо военный конфликт. Например, звучание труб продемонстрировали в 1939 году — и вскоре началась Вторая мировая война. Еще на трубах играли перед началом войны в Персидском заливе (1990 год) и египетской революции (2011). Есть еще одна загадка: когда звучат трубы, вокруг выключается электричество. С чем это связано, пока определить не удалось.