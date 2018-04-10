Ещё
Супермозг, лоза и медные трубы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Москве объявили штормовое предупреждение
В Москве объявили штормовое предупреждение

Супермозг, лоза и медные трубы 

Вечерняя Москва 27 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Сегодня в рубрике «Хочу все знать» эксперты расскажут, что такое трубы Тутанхамона, как развивается искусственный интеллект и можно ли найти нефть с помощью лозы.
Как обстоят дела с изобретением искусственного интеллекта? Андрей Строгонов, студент
Руслан Кириченко, инженер:
— Пару лет назад в Китае собрали женину-робота. Недавно ей устроили блиц-интервью, в котором задали простые вопросы, из серии «где находится Великая китайская стена» и «сколько букв в английском алфавите». Она не смогла ответить ни на один.
Правда ли, что с помощью лозы можно найти нефть? Как это работает? Арсений Тростин, официант
Ксения Пискарева, физик:
— Феномен лозоходства действительно существует, но научно он не доказан. Человек с прутом Y-образной формы, конец которого поднят вверх, ищет место, где прут наклонится к земле. Там следует искать воду или полезные ископаемые. Лозой пользовались и советские солдаты во время Второй мировой — они таким образом искали мины. Но«фишка» этого феномена в человеке: якобы некие «излучения» земных недр подают сигналы лозоходцу. Но явление это сомнительно и ненаучно.
Недавно сын рассказал мне про трубы Тутанхамона. Правда ли, что они могут вырубать электричество? Павел Куркин, электрик
Любовь Степанова, историк:
— «Трубы Тутанхамона» найдены археологами в 1922 году в Египте, в гробнице Тутанхамона. Одна из них сделана из серебра и дерева, другая — из бронзы. После того как их обнаружили, на трубах Тутанхамона играли всего несколько раз, и всегда после этого начинался какой-либо военный конфликт. Например, звучание труб продемонстрировали в 1939 году — и вскоре началась Вторая мировая война. Еще на трубах играли перед началом войны в Персидском заливе (1990 год) и египетской революции (2011). Есть еще одна загадка: когда звучат трубы, вокруг выключается электричество. С чем это связано, пока определить не удалось.
Вечерняя Москва: последние новости
Когда и где пройдет инаугурация президента России Сотрудники МЧС выявили нарушения пожарной безопасности в 50 процентах проверенных торговых центрах Москвы и области Аман Тулеев избран председателем Совета народных депутатов Кемеровской области
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай пошел на уступки США в торговой войне310
Эрдоган раскритиковал Лаврова68
Меркель анонсировала встречу без России330
Путин рассказал о разработке уникального оружия190
Найден позитив от ослабления рубля198
Видео
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
01:53
Матери Волчковой стало плохо у гроба дочери
Шоу-бизнес
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
05:50
Найден позитив от ослабления рубля
Экономика
03:16
Лель спросили о значении «муа-муа» и «джага-джага»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение