Супермозг, лоза и медные трубы

Сегодня в рубрике «Хочу все знать» эксперты расскажут, что такое трубы Тутанхамона, как развивается искусственный интеллект и можно ли найти нефть с помощью лозы.

Как обстоят дела с изобретением искусственного интеллекта? Андрей Строгонов, студент

Руслан Кириченко, инженер:

— Пару лет назад в Китае собрали женину-робота. Недавно ей устроили блиц-интервью, в котором задали простые вопросы, из серии «где находится Великая китайская стена» и «сколько букв в английском алфавите». Она не смогла ответить ни на один.

Правда ли, что с помощью лозы можно найти нефть? Как это работает? Арсений Тростин, официант

Ксения Пискарева, физик:

— Феномен лозоходства действительно существует, но научно он не доказан. Человек с прутом Y-образной формы, конец которого поднят вверх, ищет место, где прут наклонится к земле. Там следует искать воду или полезные ископаемые. Лозой пользовались и советские солдаты во время Второй мировой — они таким образом искали мины. Но«фишка» этого феномена в человеке: якобы некие «излучения» земных недр подают сигналы лозоходцу. Но явление это сомнительно и ненаучно.

Недавно сын рассказал мне про трубы Тутанхамона. Правда ли, что они могут вырубать электричество? Павел Куркин, электрик