Ракеты стартуют одна за другой

В преддверии Дня космонавтики московские школьники запускали собственноручно сделанные ракеты на одном из футбольных полей СК МГТУ им. Баумана. Их успеху радовалась и юнкор «Вечерки».

Во время весенних каникул школьники средних и старших классов посещали курсы в технопарке «Инжинириум» МГТУ им. Баумана. Под руководством студентов четвертого курса этого института юные конструкторы делали бумажные 3D-модели ракет.

— Я ничуть не пожалел, что все каникулы посещал занятия в технопарке, — говорит Леонид Абрамсон, ученик 7-го класса лицея №1580. — Это время, несомненно, было проведено с пользой, я узнал много нового и поработал собственными руками. К тому же у меня появились знакомые из других школ.

Около 70 школьников собрались на футбольном поле института в ожидании запуска ракет. На лицах заметно нетерпение и легкое волнение. Поле украшено яркими воздушными шарами, а в самом его центре установлено специальное оборудование для долгожданного запуска. Казалось бы, сильный ветер так и хочет сорвать мероприятие, но не тут то было. Кнопка пуска нажата, и первая ракета стремительно взлетает ввысь. В первые секунды она просто оглушает всех вокруг, а затем исчезает в облачном небе.

Моментально выстраивается длинная очередь ребят, которые хотят поскорее запустить свои ракеты, которые ребята самостоятельно не только проектировали, но и раскрашивали. На одном из летательных аппаратов можно заметить символику российского флага, на другом же — горящие глаза свирепого зверя.

Возможность попробовать себя в роли инженеров школьникам предоставил МИЦ МГТУ им. Баумана «Композиты России». Директор данного центра Владимир Нелюб был рад лично увидеть успехи ребят:

— Сейчас слово «инженер» с каждым годом звучит все более гордо, несомненно, очень престижно в наше время выбирать данную профессию. Поэтому хочется выявлять как можно больше ребят, склонных к техническим наукам и инженерному делу, чтобы в итоге из них получались такие выдающиеся личности, как Туполев или Королев.

Те, кто уже произвел запуск, угощаются сладкими булочками и горячим чаем. А звучащие из динамиков песни, посвященные космической тематике, еще больше поднимают настроение.

Ракеты одна за другой успешно покидают землю. Эмоции ребят трудно передать словами: их лица озаряет улыбка, а в глазах играет огонек ликования и гордости за свои творения.