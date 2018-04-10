Максим Фадеев показал, какими будут звезды через 100 лет 

Проект «Импровизация» стартовал на телеканале ТНТ в 2016 году. За полтора года существования шоу в эфире побывали многие знаменитости. Среди них Сати Казанова, певице довелось оценивать, как один из актеров шоу отвечает за нее на вопросы журналистов. Потом ей пришлось по миниатюрам, разыгранным ребятами, угадывать слова и выражения.
Александр Ревва, в свою очередь, заставил смеяться и зрителей в студии, и ведущего, который поручил актерам изобразить странную фразу — «Павел Воля на Дне города в 10-й раз не сдал на права». Теперь настал черед музыкального продюсера Максима Фадеева.
Максим Фадеев стал гостем шоу «Импровизация»/Фото: пресс-служба телеканала ТНТ Какое предложение Сергей Матвиенко сделал Антону Шастуну в трусах на кухне? Трудно ли Арсению Попову быть снобом во время войны 1812 года? И зачем Дмитрий Позов ездит на «пупуке»? А также разбирается ли Максим Фадеев в проблемах семейных пар, и кто является его любимым киногероем? Узнаем сегодня в 21.00 на ТНТ.