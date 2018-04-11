Было — стало: куда пропала любимица Максима Фадеева певица Юлия Савичева после «Фабрики звезд»

Широкая публика узнала Юлию Савичеву после того, как она приняла участие в реалити «Фабрика звезд-2» под руководством Максима Фадеева . Тогда певица выглядела вот так.

В 2004 году Савичева представляла Россию на конкурсе «Евровидение» с песней Believe me, которую написал Максим Фадеев. Певице удалось занять лишь 11 место. После неудачного выступления на конкурсе популярность Савичевой пошла на спад. Но несмотря на это певица выпускает свой дебютный диск «Высоко». А записанный саундтрек к сериалу «Не родись красивой» возвращает Савичеву в хит-парады.

За время своей карьеры Савичева выпустила семь сольных альбомов, но в 2014 году певица пропала со всех радаров. Как оказалось позже, Юлия вышла замуж за композитора Александра Аршинова , переехала в Португалию , а 14 июля 2017 года родила дочь Анну. О радостном событии сначала рассказали СМИ, а чуть позже рождение девочки подтвердил и Максим Фадеев. Сама же Савичева в своих соцсетях хранила молчание.

Чуть позже стало ясно, почему Юлия не афиширует личную жизнь. В откровенном интервью певица рассказала, что за несколько лет до рождения дочери у нее на втором месяце беременности случился выкидыш. Для нее и супруга этот период был очень болезненным, но при этом трагедия еще больше сплотила их. Пережив выкидыш и став мамой, Савичева решилась на ответсвенный шаг: она взяла под свою опеку двоих ребят, оставшихся без попечения родителей.

После рождения дочери Юлия решила не засиживаться в декрете и вернулась на сцену и к Максиму Фадееву. Сейчас певица уже выпустила два новых клипа и на этом не планирует останавливаться.

Смотри в нашей галерее больше фото Савичевой, ее дерзких образов и стилей, которые у нее были за годы карьеры.

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Фото:Global Look Press