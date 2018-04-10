Россиян предупредили о росте цен на электронику и бытовую технику 

Европейские производители бытовой техники предупредили розничные сети РФ о возможном росте закупочных цен на 5–10%.
Об этом сообщают РБК и «Ведомости» со ссылкой на представителей ретейлеров «М. Видео», «Эльдорадо» и интернет-холдинга «Юлмарт». Возможный пересмотр розничных цен объясняется снижением курса рубля на фоне обострения отношений РФ с Западом.
Ожидается, что цены вырастут на все компьютерные комплектующие, на некоторые компьютеры, ноутбуки и смартфоны, а также на бытовую технику.
Бизнес-директор «Юлмарта» Олег Пчельников рассказал РБК, что цены уже начинают поднимать даже поставщики, производящие товары в России. «Впрочем, если курсы валют вернутся к своим прежним показателям, как уже бывало, снизятся и цены — конкуренция на рынке слишком сильна, а потребитель чувствителен к цене», — считает Пчельников.
Ранее Sobesednik.ru писал, что курс рубля и акции нескольких российских компаний упали после введения новых санкций США. В «чёрный список» Минфина США попали 26 физических и 15 юридических лиц. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заверила, что у регулятора есть широкий набор инструментов для купирования рисков финансовой нестабильности. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин, в свою очередь, заявил, что американские санкции — это «хороший тест для той макроэкономической конструкции, которую правительство, Центральный банк выстраивают последние несколько лет».