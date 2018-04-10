Россиян предупредили о росте цен на электронику и бытовую технику

Европейские производители бытовой техники предупредили розничные сети РФ о возможном росте закупочных цен на 5–10%.

Об этом сообщают РБК и «Ведомости» со ссылкой на представителей ретейлеров «М. Видео», «Эльдорадо» и интернет-холдинга «Юлмарт». Возможный пересмотр розничных цен объясняется снижением курса рубля на фоне обострения отношений РФ с Западом.

Ожидается, что цены вырастут на все компьютерные комплектующие, на некоторые компьютеры, ноутбуки и смартфоны, а также на бытовую технику.