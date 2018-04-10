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В Пскове пройдёт заседание Экспертного совета по развитию биотехнологий
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В Пскове пройдёт заседание Экспертного совета по развитию биотехнологий 

Псковская губерния 32 минуты назад
В Псковской области пройдёт заседание Экспертного совета при Комитете Госдумы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству по развитию биотехнологий, фармацевтической и медицинской промышленности, сообщает пресс-служба областной администрации. Отмечается, что заседание пройдет в Псковской области 28–29 мая. Ожидается, что в его работе примут участие руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба, руководители Минздрава и Минпромторга, делегации семи регионов СЗФО. На заседании обсудят увеличение числа высокотехнологичных эндоскопических операций и внедрения отечественного оборудования. Во время практической части на базе одного из медицинских учреждений области проведут 8-10 плановых эндоскопических операций, которые будут транслировать в онлайн-режиме для медицинских работников Псковской области и приглашенных специалистов.
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