Ещё
В Митине участковый уполномоченный полиции отчитался перед жителями
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Митине участковый уполномоченный полиции отчитался перед жителями 

Управа района Митино 35 минут назад
Фото: Управа района Митино
Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по району Митино старший лейтенант полиции Павел Гераскин отчитался перед населением своего участка о результатах оперативно-служебной деятельности за 2017 год. На отчете присутствовали член Общественного совета при УВД Игорь Пасько, представители общественности и жители района.
Во время своего доклада старший лейтенант полиции рассказал жителям о том, что в отчетном периоде им было раскрыто 5 преступлений, выявлено 50 административных правонарушений и рассмотрено 934 жалобы и обращений граждан. Кроме того участковым было выявлено 18 квартир, сдающихся в поднаем без оформления соответствующих документов.
Прослушав информацию от своего участкового, жители активно стали задавать интересующие их вопросы. Присутствующих, в основном, интересовали такие проблемы, как: нарушение тишины в ночное время и распитие спиртных напитков на детских площадках.
Павел Гераскин пообещал, что в ближайшее время все заявления будут рассмотрены и по ним будут приняты соответствующие меры. (ср)
Управа района Митино: последние новости
В Митине школьникам расскажут о достижениях российской космонавтики В Митине на одном из пешеходных переходов отремонтировали светофор На выходные в Митине промоют дороги после зимы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай пошел на уступки США в торговой войне311
Эрдоган раскритиковал Лаврова71
Меркель анонсировала встречу без России333
Путин рассказал о разработке уникального оружия193
Найден позитив от ослабления рубля198
Видео
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
01:53
Матери Волчковой стало плохо у гроба дочери
Шоу-бизнес
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
05:50
Найден позитив от ослабления рубля
Экономика
03:16
Лель спросили о значении «муа-муа» и «джага-джага»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение