В Митине участковый уполномоченный полиции отчитался перед жителями

Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по району Митино старший лейтенант полиции Павел Гераскин отчитался перед населением своего участка о результатах оперативно-служебной деятельности за 2017 год. На отчете присутствовали член Общественного совета при УВД Игорь Пасько, представители общественности и жители района.

Во время своего доклада старший лейтенант полиции рассказал жителям о том, что в отчетном периоде им было раскрыто 5 преступлений, выявлено 50 административных правонарушений и рассмотрено 934 жалобы и обращений граждан. Кроме того участковым было выявлено 18 квартир, сдающихся в поднаем без оформления соответствующих документов.

Прослушав информацию от своего участкового, жители активно стали задавать интересующие их вопросы. Присутствующих, в основном, интересовали такие проблемы, как: нарушение тишины в ночное время и распитие спиртных напитков на детских площадках.

Павел Гераскин пообещал, что в ближайшее время все заявления будут рассмотрены и по ним будут приняты соответствующие меры. (ср)