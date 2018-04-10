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Жители Митина сдадут нормативы ГТО
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Жители Митина сдадут нормативы ГТО 

Управа района Митино 35 минут назад
Фото: Управа района Митино
Жители района Митино смогут принять участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Выполнение норм ГТО пройдет в среду, 11 апреля, с 9.00 до 11.00 и с 17.00 до 19.00 в спортивном клубе, расположенном по адресу улица Лодочная, дом 27.
Как пояснили в пресс-службе Центра физической культуры и спорта СЗАО, к участию допускаются все, кто пройдет предварительную онлайн-регистрацию на сайте www.sport-szao.ru. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (499) 493-08-38. (ср)
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