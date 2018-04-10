Больше полусотни деревьев высадят ростовчане в День древонасаждения

Праздник проводится уже седьмой год. Самый первый День древонасаждения в Ростове прошел в 2012, а уже через два года губернатор распорядился придать ему областной статус. Подготовка ведется весь год, в донских питомниках заготовлено больше 1,2 млн саженцев деревьев и кустарников.

Традиционно, два раза в год тысячи ростовчан помогают в озеленении парков и скверов города. Это по-настоящему семейный праздник, ведь высаженные деревья будет радовать глаз не только прохожих и участников. Возможно когда-то к ним придут посидеть в узорной тени их внуки.

Самая крупная акция в рамках Дня древонасаждений пройдет в парке культуры и отдыха им. Октября. Там планируют высадить 30 сосен, 20 берез и 15 рябиновых кустов.

По всей области жители Дона будут высаживать туи, можжевельник, дубы, каштаны, белую акацию, березу, липу. Есть даже японская айва и черемуха.