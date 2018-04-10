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Больше полусотни деревьев высадят ростовчане в День древонасаждения
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Больше полусотни деревьев высадят ростовчане в День древонасаждения 

Деловое сообщество 33 минуты назад
Фото: Деловое сообщество
Праздник проводится уже седьмой год. Самый первый День древонасаждения в Ростове прошел в 2012, а уже через два года губернатор распорядился придать ему областной статус. Подготовка ведется весь год, в донских питомниках заготовлено больше 1,2 млн саженцев деревьев и кустарников.
Традиционно, два раза в год тысячи ростовчан помогают в озеленении парков и скверов города. Это по-настоящему семейный праздник, ведь высаженные деревья будет радовать глаз не только прохожих и участников. Возможно когда-то к ним придут посидеть в узорной тени их внуки.
Самая крупная акция в рамках Дня древонасаждений пройдет в парке культуры и отдыха им. Октября. Там планируют высадить 30 сосен, 20 берез и 15 рябиновых кустов.
По всей области жители Дона будут высаживать туи, можжевельник, дубы, каштаны, белую акацию, березу, липу. Есть даже японская айва и черемуха.
«День древонасаждений для Ростовской области — малолесного региона России с высоким уровнем развития промышленности и сельского хозяйства — жизненно важен. Жители области получают возможность принять личное участие в сохранении донской природы», — отметил министр природных ресурсов и экологии региона Михаил Фишкин.
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