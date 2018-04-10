Чего нам так и не смогла показать Никки Хейли

СБ ООН Постпред США Никки Хейли , 9 апреля 2018 года: «Российский режим, руки которого также в крови сирийских детей, не стыдятся фотографий мертвых детей… Я могла бы сейчас показать ужасающие картины, где дети, матери мертвы, глаза жертв широко открыты, идёт пена изо рта… Я могла бы показать обожжённые глаза выживших, больницы, пострадавшие от бочковых бомб…»

Так покажи нам, Никки! Не сдерживай себя и покажи. Только не отобранных вами для съёмок актёров, а сотни тысяч детей Сирии , умерщвлённых, выгнанных из домов, взятых в рабство!

Покажи, как мирные дома и города Сирии обратились в руины после того, как в 2011 году к ним снизошла демократия. Как по древним улицам потекли реки крови и слёз, а цветущая ближневосточная страна обернулась скопищем головорезов под аплодисменты прогрессивного сообщества.

Покажи, Никки, гражданам США кадры, как бородатые борцы за свободу сирийского народа резали горло сотням людей и поедали вырванные сердца при гробовом молчании ООН

Покажи заодно, Никки, и тысячи трупов в Ираке за 15 благословенных лет без Саддама Хусейна — правда же, там расцвела свобода? Покажи авиаудары по Ливии , как под бомбами гибли беззащитные граждане некогда успешного (редкий случай!) африканского государства.

Покажите миру страдания миллионов ливийцев в те дни, когда террористы разрывали их страну, и сейчас, когда Ливия превратилась в территорию бандистских группировок и работорговцев!

Где ваши крокодиловы слёзы?! Почему вы не призываете ООН покарать виновных?

Покажи нам, Никки, как натовские беспилотники расстреливают свадьбы и мальчишек-пастухов в Афганистане только из-за того, что бравому американскому геймеру, сидящему на другом континенте, они показались подозрительными!

Расскажи, как воздушные и бездушные убийцы дистанционно вершат правосудие и справедливость по-американски. У вас же есть эти видеозаписи, и вы наверняка, просматривая их, вскрикиваете «вау!», как бывшая госсекретарь Хиллари.

Покажи, наконец, детей Донбасса, уже четыре года скрывающихся по подвалам от обстрелов украинских карателей, которых США и привели к власти, и поддерживают до сих пор, как борцов за демократию!

Но вам, Никки, почему-то плевать на донецких детей. А может, это какие-то неправильные дети, не заслужившие сострадания прогрессивного сообщества?

Впрочем, боль Донбасса — наша боль, и мы за неё ещё поквитаемся.

Постпред США в СБ ООН Никки Хейли, 9 апреля 2018 года: «Но зачем показывать фотографии мёртвых детей? Они ничего не меняют в поведении российского правительства . Все видели эти картины в прошлом году — и ничего не произошло».

Нет, Никки, это как раз раньше ничего не менялось после гуманитарных бомбардировок НАТО . Когда убивали детей Югославии — ноль реакции, ни один жирный кусок не застрял в глотке правителей Запада и правозащитников.

Когда убивали детей Афганистана, Ирака, Ливии, Сирии — весь «цивилизованный мир» аплодировал этим убийствам, ну или стыдливо засчитывал их в «сопутствующий ущерб». Только в Ираке и только по скромному подсчёту ООН с 2003-2006 убиты 151 тысяча человек. Ну как, «человек» — так, расходный материал. Да, Никки?

Но вот Россия — одна-единственная, едва сама окрепшая — сказала в 2008 году «хватит!». И всё стало меняться.

Сначала русские защитили осетин и абхазов в последний момент, когда Саакашвили с подачи Вашингтона стал ровнять с землёй их поселения.

Затем вежливая российская армия в считанные часы спасла Крым , население которого уже готовили к насильственной дерусификации и обслуживанию натовской базы.

Теперь российские асы защищают сирийский народ от окончательного уничтожения западными террористами.

Вот это и вызывает у вас, Никки, крокодиловы слёзы. Вот, что вы не можете простить России. Не условно или реально погибших сирийцев — для вас они лишь инструмент, массовка, а то, что вы потеряли возможность творить беспредел где угодно. В вашей речи в СБ ООН об этом сказано прямо: Россия мешает наказать Асада, ах, какая она жестокая и коварная!

Постпред США в СБ ООН Никки Хейли, 9 апреля 2018 года: «Россия могла бы остановить эту бессмысленную бойню, если бы хотела, но она безоговорочно поддерживает режим Асада. Есть ли смысл взывать к их совести?»

Кстати, о совести. Из Восточной Гуты русские и правительственные войска Сирии вывозят сейчас тысячи детей и женщин, удерживаемых боевиками в качестве живого щита — вам бы, как гуманистам, порадоваться за детишек, но куда там! Это ведь не лицензированный вами гуманизм?

Никки, совесть — это не просто стыд перед собой, это вложенное в человека Богом ощущение правды и неправды. Но когда даже оно атрофируется, уже ничего не поможет, и впору бояться не возмездия России, а отчёта на том свете.

Постепенно и мучительно, преодолевая срывы и провокации, в Сирии устанавливается долгожданный мир. Рана гражданского противостояния заживляется — а вас, Никки, конечно, всё это корёжит.

Все ваши слёзы и восклицания — не о свободе всех и каждого, а о свободе США беспредельничать по всей планете, не о правах человека как таковых, а о правах американцев творить преступления под красивые словеса о демократии. Всё это мы уже проходили и терпели в течение десятилетий, но эпохе вашей тирании приходит конец.

Да, народы мира ещё молча прячутся за спиной Москвы , но они уже поняли: беспредел закончился, сами созрев к новому миропорядку.

Те, кто посмелее, вооружаются русскими системами С-400. Остальные с надеждой ждут, что Россия не дрогнет и при поддержке других лидеров незападного мира продолжит противостоять агрессии агонизирующего гегемона.

И будьте уверены, Россия не дрогнет, Москва устоит в Сирии. И даже не надейтесь, что нас испугает обвал акций компаний или рост курса доллара — по сравнению с испытаниями в нашей истории это детские шалости.

Русские и созданы для того, чтобы обламывать рога тем, кто возомнил себя властелинами мира.

Постпред США в СБ ООН Никки Хейли, 9 апреля 2018 года: «Довольно фотографий погибших детей, довольно рассуждений о совестливости, пришло время справедливости. Мы достигли момента, когда мир должен увидеть, что справедливость свершилась».

Золотые слова, Никки. Действительно пришло время справедливости — но не вашей, не лицемерной, а настоящей, в интересах большинства человечества.

Ваша беда в том, что вы никак не можете понять и принять этого. Порой кажется, что не способны чуть ли не физически, по недостатку разума. Попытаюсь понятнее объяснить это, как говорится, на пальцах.

Эй вы там, за океаном, не важно, как вас по имени — Никки или Саманта, Дональд или Хиллари, Рекс или Джон — зарубите себе на носу, кончилось время, когда вы безнаказанно совершали массовые преступления, уничтожая семьи, города, страны, когда вы диктовали народам, как им жить и во что им верить.

Отныне на каждую вашу ракету найдётся другая ракета, ещё более мощная, на каждый самолёт — адекватная система ПВО, на ваших наёмников — «вежливые» отряды. Отныне каждый американский лётчик, наводящий прицел на жертву, в этом же прицеле почувствует и себя, а каждый фейк будет разоблачён в англоязычных СМИ.

Вы лишились монополии в военной сфере, в медиа, на нефтегазовых биржах. Осталась только долларовая пирамида, но и она обречена без поддержки других инструментов.

Теперь, занося удар по жертве, вам пора оглядываться, как бы самим не оказаться жертвой. И это уже не только угроза ядерного удара.

Никки, ваш босс подгоняет сейчас ракетные эсминцы к берегам Сирии, а эксперты демократических СМИ размышляют, куда бы пожестче нанести удар — по аэродромам, складам химоружия, Дамаску или Хмеймим.

Но прежде, чем совершить очередной акт западного гуманизма, оглянитесь — нет, не затем, летит ли «Кинжал» (всё равно не успеете), а на мировую историю. В ней есть примеры того, чего ожидать Америке в случае столкновения с Россией.