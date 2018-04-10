«Нафтогаз» начал процедуру принудительного взыскания долгов с «Газпрома»

Украинский «Нафтогаз» начинает процедуру принудительного взыскания долгов с российского «Газпрома» , так как отечественная компания отказалась выполнять предписания Стокгольмского арбитража о возмещении убытков. Об этом говорится на сайте «Нафтогаза».

Принимая во внимание такую позицию российской стороны, «Нафтогаз» вынужден официально начать процедуру принудительного исполнения решения в Европе

— сообщение компании.

Отмечается, что «Нафтогаз» готовит новый иск с требованием компенсировать убытки, причиненные невыполнением решений арбитража со стороны «Газпрома», передает «Газета.ru»

В декабре Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» около 2,6 миллиарда долларов компенсации на недопоставку газа.

Российская компания заявила, что решение суда создало дисбаланс в пользу Киеву. В марте группа обжаловала вердикт арбитража в суде Швеции , а также уведомил «Нафтогаз» о начале процедуры расторжения контрактов.