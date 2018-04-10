«Нафтогаз» начал процедуру принудительного взыскания долгов с «Газпрома» 

Украинский «Нафтогаз» начинает процедуру принудительного взыскания долгов с российского «Газпрома», так как отечественная компания отказалась выполнять предписания Стокгольмского арбитража о возмещении убытков. Об этом говорится на сайте «Нафтогаза».
Принимая во внимание такую позицию российской стороны, «Нафтогаз» вынужден официально начать процедуру принудительного исполнения решения в Европе
— сообщение компании.
Отмечается, что «Нафтогаз» готовит новый иск с требованием компенсировать убытки, причиненные невыполнением решений арбитража со стороны «Газпрома», передает «Газета.ru».
В декабре Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» около 2,6 миллиарда долларов компенсации на недопоставку газа.
Российская компания заявила, что решение суда создало дисбаланс в пользу Киеву. В марте группа обжаловала вердикт арбитража в суде Швеции, а также уведомил «Нафтогаз» о начале процедуры расторжения контрактов.
В начале апреля СМИ сообщили, что Евросоюз решил закрыть дело в отношении «Газпрома». Благодаря этому отечественная компания избежит выплату штрафа в размере 10% от ее оборота.