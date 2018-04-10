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Стажировка на Заполярном. Иностранные студенты ознакомились с процессом добычи
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Стажировка на Заполярном. Иностранные студенты ознакомились с процессом добычи 

ИА Север-Пресс 32 минуты назад
Фото: ИА Север-Пресс
Команда победителей проекта «Молодежный день» седьмого Петербургского международного газового форума побывала на объектах компании «Газпром добыча Ямбург» в Новом Уренгое и на Заполярном месторождении. Пятеро студентов из Франции, Венесуэлы, Нидерландов и США в качестве главного приза за победу в кейс-турнире «Будущее СПГ» получили возможность пройти стажировку на объектах нефтегазовых компаний-партнеров форума в России, Германии и Нидерландах.
«Цель стажировки — подготовить будущее поколение специалистов, создать международную сеть контактов и передать свой личный опыт подрастающему поколению», — отметила координатор проекта «Молодежный день» Елизавета Рангерт.
Визит на объекты «Газпром добыча Ямбург» стал первым пунктом в трехнедельном турне студентов. Гости посетили офис компании в Новом Уренгое, ознакомились с процессом добычи газа на промыслах 1С и 1В Заполярного месторождения, осмотрели социальные объекты в поселке Новозаполярный. В рамках круглого стола они встретились с членами совета молодых ученых и специалистов, а также приняли участие в интеллектуальных и спортивных играх, — сообщает служба по связям с общественностью и СМИ «Газпром добыча Ямбург».
После Заполярного месторождения студенты отправились на газовые объекты предприятий Западной Европы. Таким образом, они познакомятся со всей производственной цепочкой — от добычи и транспортировки газа до отпуска его потребителям.
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