Ещё
Здание вокзала в Чанах станет транспортно-пересадочным узлом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Здание вокзала в Чанах станет транспортно-пересадочным узлом 

РЖД-Партнер 37 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
Изучив представленные материалы, эксперты Омского филиала Главгосэкспертизы России пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.
Двухэтажный вокзал в Чанах, станции на Транссибирской магистрали на участке Омск — Новосибирск, отличается сложной конфигурацией: здание вытянуто вдоль железнодорожных путей, к центральной части примыкают два крыла. Проектом, получившим положительное заключение экспертов Главгосэкспертизы России, предусмотрены работы по надстройке второго этажа и удлинению примыкающих крыльев, пристройке эркеров к основной части здания. Кроме того, в здании вокзала будет выполнена перепланировка, в результате которой станет возможным принимать большее количество пассажиров. Также будут созданы комфортные условия ожидания для пассажиров с детьми.
Проектом запланировано и создание безбарьерной среды для людей с ограниченными физическими возможностями: в здании установят пандусы и вертикальный подъемник, а для отдыха инвалидов приспособят отдельное помещение. Для слабовидящих пассажиров по всей площади вокзального комплекса будет уложена ярко-желтая тактильная плитка.
В ходе реализации проекта особое внимание будет уделено обеспечению транспортной безопасности: для досмотра пассажиров, ручной клади и багажа зоны входного контроля оснастят металлообнаружителями, рентгеновскими установками и автоматизированным комплексом контроля.
На основе обновленного вокзального комплекса Чаны будет создан новый транспортно-пересадочный узел: на привокзальной территории разместят автостанцию, в здании вокзала будут расположены автокассы.
РЖД-Партнер: последние новости
Власти выделят 500 млн руб. на дополнительное субсидирование льготных авиабилетов в ДФО Французская Air France анонсировала отмену 30% рейсов 7 апреля из-за забастовки персонала "НЕВА-2019" состоится в Санкт-Петербурге с 17 по 20 сентября 2019 года
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай пошел на уступки США в торговой войне311
Эрдоган раскритиковал Лаврова71
Меркель анонсировала встречу без России333
Путин рассказал о разработке уникального оружия193
Найден позитив от ослабления рубля198
Видео
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
01:53
Матери Волчковой стало плохо у гроба дочери
Шоу-бизнес
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
05:50
Найден позитив от ослабления рубля
Экономика
03:16
Лель спросили о значении «муа-муа» и «джага-джага»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение