Здание вокзала в Чанах станет транспортно-пересадочным узлом

Изучив представленные материалы, эксперты Омского филиала Главгосэкспертизы России пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Двухэтажный вокзал в Чанах, станции на Транссибирской магистрали на участке Омск Новосибирск , отличается сложной конфигурацией: здание вытянуто вдоль железнодорожных путей, к центральной части примыкают два крыла. Проектом, получившим положительное заключение экспертов Главгосэкспертизы России, предусмотрены работы по надстройке второго этажа и удлинению примыкающих крыльев, пристройке эркеров к основной части здания. Кроме того, в здании вокзала будет выполнена перепланировка, в результате которой станет возможным принимать большее количество пассажиров. Также будут созданы комфортные условия ожидания для пассажиров с детьми.

Проектом запланировано и создание безбарьерной среды для людей с ограниченными физическими возможностями: в здании установят пандусы и вертикальный подъемник, а для отдыха инвалидов приспособят отдельное помещение. Для слабовидящих пассажиров по всей площади вокзального комплекса будет уложена ярко-желтая тактильная плитка.

В ходе реализации проекта особое внимание будет уделено обеспечению транспортной безопасности: для досмотра пассажиров, ручной клади и багажа зоны входного контроля оснастят металлообнаружителями, рентгеновскими установками и автоматизированным комплексом контроля.

На основе обновленного вокзального комплекса Чаны будет создан новый транспортно-пересадочный узел: на привокзальной территории разместят автостанцию, в здании вокзала будут расположены автокассы.