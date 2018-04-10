«Не имеем права молчать»: в Крыму обсудят меры защиты русского языка 

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр — РИА Новости Крым. IV Ливадийский форум должен стать площадкой для выработки мер по противодействию в ряде стран политики вытеснения и уничтожения русского языка. Об этом на заседании оргкомитета мероприятия заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
При этом она отметила, что форум зарекомендовал себя как авторитетная международная площадка, где проходит экспертное обсуждение проблем и перспектив русского мира. «В условиях напряженной геополитической обстановки и информационной войны, развязанной против России, наведение мостов между представителями разных стран, возможность рассказать правду, высказать точку зрения Российской Федерации приобретает особую ценность», — цитирует Матвиенко сообщает управление информации и взаимодействия со СМИ аппарата Совфеда.
Вместе с тем спикер верхней палаты Госдумы озвучила ряд предложений, в том числе посвятить отдельную площадку гуманитарным связям на евразийском, постсоветском пространстве. «Главная задача — наполнить мероприятие живыми проектами и идеями», — подчеркнула она.
Матвиенко обратила внимание и на то, что сегодня русский язык сталкивается с агрессивными действиями в некоторых странах. Например, законы, принятые в Латвии и на Украине, фактически направлены на его вытеснение, уничтожение. «Мы не имеем права молчать и должны действовать, этого допустить нельзя. Ливадийский форум — именно та площадка, где мы можем обсудить и выработать меры по противодействию такой политике», — заявила она.
Глава Совфеда напомнила, что мониторинг конкретных решений прошлогоднего форума проводит специально созданная рабочая группа под руководством зампредседателя Соведа Федерации Ильяса Умаханова.
В свою очередь председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов, говоря о тематике Ливадийского форума, обратил внимание на необходимость «сохранения той атмосферы, которая была характерна для этого мероприятия на протяжении всего периода его проведения». «Я бы просил в рамках форума сохранить возможность обсудить злободневные темы, которые касаются жизни наших соотечественников за рубежом, всех тех, кто находится в „горячих точках“ бывшего Советского Союза и приглашать их для обсуждения самые злободневных, радикальных вопросов, которые мы можем себе позволить», — отметил он.
Кроме того, Константинов предложил главе Совфеда рассмотреть возможность обсуждения в рамках мероприятий форума проблему засилия иностранных слов в русском языке. Матвиенко поддержала эту инициативу, обратив внимание на необходимость использования в работе гуманитарной «мягкой силы».