«Не имеем права молчать»: в Крыму обсудят меры защиты русского языка

При этом она отметила, что форум зарекомендовал себя как авторитетная международная площадка, где проходит экспертное обсуждение проблем и перспектив русского мира. «В условиях напряженной геополитической обстановки и информационной войны, развязанной против России , наведение мостов между представителями разных стран, возможность рассказать правду, высказать точку зрения Российской Федерации приобретает особую ценность», — цитирует Матвиенко сообщает управление информации и взаимодействия со СМИ аппарата Совфеда.

Вместе с тем спикер верхней палаты Госдумы озвучила ряд предложений, в том числе посвятить отдельную площадку гуманитарным связям на евразийском, постсоветском пространстве. «Главная задача — наполнить мероприятие живыми проектами и идеями», — подчеркнула она.

Матвиенко обратила внимание и на то, что сегодня русский язык сталкивается с агрессивными действиями в некоторых странах. Например, законы, принятые в Латвии и на Украине , фактически направлены на его вытеснение, уничтожение. «Мы не имеем права молчать и должны действовать, этого допустить нельзя. Ливадийский форум — именно та площадка, где мы можем обсудить и выработать меры по противодействию такой политике», — заявила она.

Глава Совфеда напомнила, что мониторинг конкретных решений прошлогоднего форума проводит специально созданная рабочая группа под руководством зампредседателя Соведа Федерации Ильяса Умаханова

В свою очередь председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов , говоря о тематике Ливадийского форума, обратил внимание на необходимость «сохранения той атмосферы, которая была характерна для этого мероприятия на протяжении всего периода его проведения». «Я бы просил в рамках форума сохранить возможность обсудить злободневные темы, которые касаются жизни наших соотечественников за рубежом, всех тех, кто находится в „горячих точках“ бывшего Советского Союза и приглашать их для обсуждения самые злободневных, радикальных вопросов, которые мы можем себе позволить», — отметил он.

Кроме того, Константинов предложил главе Совфеда рассмотреть возможность обсуждения в рамках мероприятий форума проблему засилия иностранных слов в русском языке. Матвиенко поддержала эту инициативу, обратив внимание на необходимость использования в работе гуманитарной «мягкой силы».