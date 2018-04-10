Забор на стадионе «Балтика» будут менять на новый 

Об этом сообщил советник губернатора области Вячеслав Генне на очередном заседании Совета Думы.
Он отметил, что коммерческой застройки на территории старейшего в России стадиона не будет. Сейчас группа проектировщиков под его руководством работает над концепцией будущего ландшафтно-спортивного парка на «Балтике».
«Ландшафтно-спортивный парк должен иметь сооружения для детей, открытые площадки, стать новым привлекательным городским пространством, центром притяжения для жителей и гостей Калининграда», — отметила председатель облдумы Марина Оргеева.