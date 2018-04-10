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Григорий Васюра: как каратель Хатыни стал ветераном войны
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Григорий Васюра: как каратель Хатыни стал ветераном войны 

Русская семерка 39 минут назад
Фото: Русская семерка
Трагедия в Хатыни — одно из самых страшных событий времен Великой Отечественной войны. Немцы безжалостно уничтожили практически все население деревни, в живых остались всего 6 человек.
Кровавое преступление списали на гитлеровцев, однако, через много лет выяснилось, что в расправе принимали участие русские и украинские коллаборационисты. В 1986 году суд признал виновным в этом страшном преступлении украинца по происхождению Григория Васюру. Как так могло случиться, что все эти годы он оставался безнаказанным? Да и не только безнаказанным, преступник все эти годы жил весьма неплохо и даже получил статус ветерана ВОВ со всеми вытекающими благами.
Что было на самом деле
Восстанавливая события прошлых лет, исследователи воспроизвели все в мелких деталях. В самом начале войны Васюра попал в немецкий плен. Недолго думая, он принял перешел на сторону противника. Всего через год Васюра уже возглавил карательный батальон, который принимал участие в расправах в Бабьем Яру. Позже следствие установит, что именно он организовал казнь жителей Хатыни. И наказание он понес, только спустя долгие годы. [С-BLOCK]
Сразу после окончания войны Васюру приговорили к 25 годам заключения. Из них он отсидел только 3 года, попав под амнистию. Он спокойно вернулся на родину в Киевскую область и даже устроился директором совхоза. Освоившись на новой должности, Васюра занялся получением справки, которая свидетельствовала о том, что он якобы был осужден за то, что попал в плен. И он ее получил, после чего благополучно «записался» в ветераны Великой Отечественной войны. Он пользовался всеми льготами, получал подарки и даже проводил встречи со школьниками.
Может, так бы и продолжалась его спокойная жизнь, если бы один из служащих военкомата не обнаружил в архивах небольшую несостыковку — Васюра числился в списках без вести пропавших. Естественно, это вызвало много вопросов, начали поднимать старые документы и докопались до истины. Следствие нашло зацепку благодаря одному из старых сослуживцев по фамилии Мелешко.
Час расплаты
В качестве свидетелей в общей сложности проходили 26 карателей, которые на тот момент уже отбыли свое наказание. Также свидетельствовали и уцелевшие жители Хатыни, которые описали экзекуцию во всех деталях. Некоторые из присутствующих на заседаниях пытались совершить самосуд над Васюрой. В ходе судебных разбирательств было установлено, что Васюра лично уничтожал мирных жителей, включая детей и стариков. Позже в некоторых источниках цифру погубленных им людей определили в 360 человек. Несмотря на то что его вину полностью доказали, Васюра отпирался до последнего. Судебные разбирательства затянулись на полтора месяца. И только, когда преступник понял, что отпираться больше нет смысла, он признал вину. Решение суда было непоколебимым — высшая мера наказания через расстрел. Даже после публичного осуждения Васюра всячески пытался смягчить свое наказание и писал ходатайства в правительство, чтобы ему дали возможность отработать вину тяжелым трудом в тюрьме. Решение суда оставили без изменений.
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