Ещё
Из водопропускных сооружений в Берендеевке спасателям пришлось доставать бревно
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Из водопропускных сооружений в Берендеевке спасателям пришлось доставать бревно 

k1news.ru 35 минут назад
Фото: k1news.ru
Сейчас в Костроме продолжается активное наблюдение за проходом талых вод. Для этого специалисты постоянно проверяют гидротехнические сооружения, сообщает центр гражданской защиты Костромы.
{slider}
Так, спасатели побывали на водосбросных гидротехнических сооружениях на каскадных прудах парка Берендеевка. Из одного сооружения пришлось доставать березовое бревно. Сотрудники ЦГЗ отметили, что навряд ли его занесло туда течением. Достали оттуда и немного растительного мусора.
В дальнейшем специалисты продолжат следить за исправностью и чистотой сооружений.
k1news.ru: последние новости
За год в Костромской области хотят преобразить 130 дворов Даешь субботник, а не День сурка: костромские депутаты против варварской обрезки деревьев Полицейский из Костромской области принуждал людей употреблять наркотики
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай пошел на уступки США в торговой войне306
Эрдоган раскритиковал Лаврова64
Меркель анонсировала встречу без России327
Путин рассказал о разработке уникального оружия186
Найден позитив от ослабления рубля197
Видео
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
01:53
Матери Волчковой стало плохо у гроба дочери
Шоу-бизнес
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
05:50
Найден позитив от ослабления рубля
Экономика
03:16
Лель спросили о значении «муа-муа» и «джага-джага»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение