Из водопропускных сооружений в Берендеевке спасателям пришлось доставать бревно 

Сейчас в Костроме продолжается активное наблюдение за проходом талых вод. Для этого специалисты постоянно проверяют гидротехнические сооружения, сообщает центр гражданской защиты Костромы.
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Так, спасатели побывали на водосбросных гидротехнических сооружениях на каскадных прудах парка Берендеевка. Из одного сооружения пришлось доставать березовое бревно. Сотрудники ЦГЗ отметили, что навряд ли его занесло туда течением. Достали оттуда и немного растительного мусора.
В дальнейшем специалисты продолжат следить за исправностью и чистотой сооружений.