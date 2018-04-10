Из водопропускных сооружений в Берендеевке спасателям пришлось доставать бревно

Сейчас в Костроме продолжается активное наблюдение за проходом талых вод. Для этого специалисты постоянно проверяют гидротехнические сооружения, сообщает центр гражданской защиты Костромы.

{slider}

Так, спасатели побывали на водосбросных гидротехнических сооружениях на каскадных прудах парка Берендеевка. Из одного сооружения пришлось доставать березовое бревно. Сотрудники ЦГЗ отметили, что навряд ли его занесло туда течением. Достали оттуда и немного растительного мусора.

В дальнейшем специалисты продолжат следить за исправностью и чистотой сооружений.