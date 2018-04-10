Курганцам велели отхожие места обустраивать дома и во дворах

В настоящее время горожане не очень охотно занимаются наведением порядка и чистоты в своем городе, считая, что — вот кто-то придет и сделает их город чистым и красивым. Подобная ситуация наблюдалась во всех городах Тобольской губернии XIX начала ХХ веков, в том числе и в старом Кургане . В 1894 году газета «Тобольские губернские ведомости» писала об улицах нашего города:

«Перейти через улицу в калошах, какой бы глубины они ни были, нет никакой возможности, и, чтобы не утонуть, предупредительные домовладельцы устраивают настилки из дров, палок, жердей всякого древесного хлама, по которым вооружившийся палкой пешеход и совершает переправу. Но, что всего более вопиющее, так это столетие гниющее болото на задних улицах Кургана, требующее немедленной осушки».

Видя нерасторопность городских дум и отсутствие особого желания у жителей наводить порядок в собственных городах, эту проблему своими распоряжениями решил Тобольский губернатор.

Курган. Улица Береговая. н. ХХ в.

21 января 1895 года вышло Распоряжение Его Превосходительства Господина Тобольского Губернатора «О порядке содержания в исправности и чистоте улиц, площадей, колодцев, водосточных канав, дворов и прочего». Это постановление было обязательным к исполнению для всех городов Тобольской губернии, в том числе и Кургана. Вот некоторые пункты этого документа:

«Содержание в надлежащей чистоте и исправности улиц лежит на обязанности домовладельцев, а также городских и казенных учреждений, которые и обязаны летом выметать улицы против своих владений на половину ширины по улице, а по площади на 5 сажен ширины от крепостного места, не менее двух раз в неделю, и только по утрам до 7 часов, когда на улицах еще нет людей.

Весною, при таянии снега, вытаивающие навоз и мусор убирать ежедневно. Как летом, так и весной мусор и навоз сгребать в кучи и увозить немедленно за город, на указанное Городской Управой место (т.е. ни куда вздумается). Зимой от домов и заборов для пешеходов снег сгребать и увозить также за город. Это правило относится, как к горожанам, так и к торгующим в каменных торговых рядах и имеющих торговлю на базарах в деревянных лавках.

Проведенные по сторонам улиц канавы, а также и те, которые будут вновь устроены, домовладельцы обязаны содержать в надлежащей чистоте и исправности, а потому строго воспрещается засаривать их, выбрасывать в них мусор, выливать помои, бросать дохлых животных и другие нечистоты. При въездах внутрь дворов, через канавы, домовладельцы обязаны устроить мостики не менее ширины ворот.

На площадях, содержание которых лежит на обязанности Городского Общественного Управления, не дозволяется устраивать, без надлежащего разрешения Городской Управы балаганов и лабазов, а также не должно иметь, как на площадях, так и в рядах складов дров, леса, соломы и других громоздких предметов.

Домовладельцы, имеющие, или желающие устроить на своих дворах колодцы, не должны таковые помещать вблизи конюшен, бань, отхожих мест и помойных ям, равно сваливать около колодцев какие-либо нечистоты и навоз. Колодцы должны иметь во всю глубину срубы, выходящие сверх земли не менее аршина, и сверху плотно закрываться крышкою.

Каждому домовладельцу вменяется в непременную обязанность соблюдать в своих дворах и конюшнях постоянную чистоту и опрятность, а потому не должно накоплять в них навоза, а вывозить его за город, на указанное место. Одинаково не дозволяется иметь на дворах складов скорогниющих веществ, сырых кож, остатков от обработки животных продуктов и т.п.

Помойные ямы и отхожие места устраивать только внутри дворов, при чем, каждое такое место должно состоять из ямы, со спущенным в нее плотным ящиком. Содержать их опрятно, т.е. не оставлять в них надолго нечистот, и, как можно чаще вычерпывать до суха и вывозить в крепких бочках, плотно закупоренных за город, на указанное место. Самую же очистку и вывозку нечистот следует производить только в ночное время.

Всем жителям города, а также скотопромышленникам воспрещается производить бойку всякого скота при домах, кроме городской бойни».

Курган. Общественное собрание. н. ХХ в.

Также вышло Распоряжение, касающееся горожан, держащих домашний скот: «Воспрещается скотовладельцам выпускать бродить по городу домашний скот, крупный и мелкий, который непременно должен содержаться во дворах и пригонах, а в летнее время загонять в пригоны тотчас же, по пригоне с пастьбы. Бродячий же скот будет загоняться на особо отведенный Городской Управой двор, и с хозяина будет взиматься за содержание его по 50 копеек в день за голову крупного и 25 копеек мелкого скота».

В большинстве своем, Распоряжения Тобольского начальства выполнялись: мусор вывозился, болота осушались, улицы чистились, мосты устраивались, однако, весной и осенью в городе, по-прежнему стояла проблема непролазной грязи.

В 1914 году Курганской Городской думой домовладельцам Троицкой и Дворянской улиц было вменено в обязанность устройство тротуаров из асфальта, бетона или каменных тесаных плит. Такие же тротуары должны были быть устроены по переулкам Бакиновскому, Думскому, Троицкому, Гостинодворскому и Шишкинскому. Внешняя сторона тротуаров должна была быть засажена деревьями.

Кроме наведения порядка на улицах и во дворах, Курганская городская дума обязала всех домовладельцев изготовить и прибить на домах, или воротах именные таблички, как писала газета «Курганский вестник»: «… жестяные, окрашенные и написанные масляной краской, размером не менее 4 — 7 вершков, с обозначением на них имени, отчества и фамилии домовладельцев, или названия учреждения и номера дома. Не возбраняется иметь таблички более приличного вида, как, например, писаные на стекле».

Курган. Улица Береговая. 1930-е гг.

Таким образом, большинство работ по благоустройству города было возложено именно на домовладельцев и хозяев частных и казенных предприятий, однако, выполнить все предписанные указания не получилось, началась первая мировая война, дальнейшее благоустройство города происходило уже в советское время, но это уже другая история.