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По верхам: НАПК проверит декларации топ-чиновников
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По верхам: НАПК проверит декларации топ-чиновников 

Украина.ру 46 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом со ссылкой на Национальное агентство противодействия коррупции сообщает канал «24».
В первоочередной список из 36 человек вошли также министр МВД Арсен Аваков, генпрокурор Юрий Луценко, секретарь СНБО Александр Турчинов, первый вице-премьер Степан Кубив, вице-премьер Владимир Кистион.
В списке также имена практически всех действующих министров, руководителей государственных комитетов, а также депутаты, занимающие ключевые посты в законодательном органе власти.
Новый глава НАПК Александр Мангул демонстрирует свою независимость и говорит, что не является креатурой президентской администрации, о чем ранее сообщали СМИ.
«С Петром Порошенко лично не знаком и не общался. Встречался, когда работал в Министерстве экономики. Может, я вас разочарую — лично не знаком с президентом», — заявлял Мангул на брифинге после своего назначения.
Напомним, на 1 апреля 2018 года в Едином государственном реестре электронных деклараций зарегистрировано 816509 документов, поданных за 2017 год. Однако проверено по данным ведомства только 244.
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