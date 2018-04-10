По верхам: НАПК проверит декларации топ-чиновников

Об этом со ссылкой на Национальное агентство противодействия коррупции сообщает канал «24».

В списке также имена практически всех действующих министров, руководителей государственных комитетов, а также депутаты, занимающие ключевые посты в законодательном органе власти.

Новый глава НАПК Александр Мангул демонстрирует свою независимость и говорит, что не является креатурой президентской администрации , о чем ранее сообщали СМИ.

«С Петром Порошенко лично не знаком и не общался. Встречался, когда работал в Министерстве экономики . Может, я вас разочарую — лично не знаком с президентом», — заявлял Мангул на брифинге после своего назначения.

Напомним, на 1 апреля 2018 года в Едином государственном реестре электронных деклараций зарегистрировано 816509 документов, поданных за 2017 год. Однако проверено по данным ведомства только 244.