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За площадью Куйбышева во время ЧМ-2018 будут следить через 8 камер высокого разрешения
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За площадью Куйбышева во время ЧМ-2018 будут следить через 8 камер высокого разрешения 

63.ru 48 минут назад
Фото: 63.ru
В Самаре определили подрядчика, который установит системы видеонаблюдения на площади Куйбышева. Об этом сообщили на сайте госзакупок.
На видеокамеры для проведения фестиваля болельщиков во время чемпионата мира по футболу — 2018 потратят 463 тысячи рублей. Безопасность при проведении самого праздника в Самаре будет обеспечивать ООО «НетЛайн».
— Фестиваль болельщиков посетят 20 тысяч человек, — пояснили представители конкурсной комиссии. — Чтобы обеспечить безопасность мероприятия, на площади Куйбышева установят 8 камер высокого разрешения.
Программа позволяет рассмотреть лицо каждого посетителя из любой точки наблюдения, а также номерные знаки проезжающих автомобилей. Система сможет самостоятельно анализировать поведение граждан и сообщать операторам о подозрительных действиях и преступлениях.
Видео с камер можно будет посмотреть в режиме реального времени и в записи со смартфонов. Кроме того, программное обеспечение после ЧМ-2018 интегрируют в систему «Безопасный город».
Все работы по установке и настройке камер необходимо закончить до 31 мая этого года.
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