За площадью Куйбышева во время ЧМ-2018 будут следить через 8 камер высокого разрешения

Самаре определили подрядчика, который установит системы видеонаблюдения на площади Куйбышева . Об этом сообщили на сайте госзакупок.

На видеокамеры для проведения фестиваля болельщиков во время чемпионата мира по футболу — 2018 потратят 463 тысячи рублей. Безопасность при проведении самого праздника в Самаре будет обеспечивать ООО «НетЛайн».

— Фестиваль болельщиков посетят 20 тысяч человек, — пояснили представители конкурсной комиссии. — Чтобы обеспечить безопасность мероприятия, на площади Куйбышева установят 8 камер высокого разрешения.

Программа позволяет рассмотреть лицо каждого посетителя из любой точки наблюдения, а также номерные знаки проезжающих автомобилей. Система сможет самостоятельно анализировать поведение граждан и сообщать операторам о подозрительных действиях и преступлениях.

Видео с камер можно будет посмотреть в режиме реального времени и в записи со смартфонов. Кроме того, программное обеспечение после ЧМ-2018 интегрируют в систему «Безопасный город».

Все работы по установке и настройке камер необходимо закончить до 31 мая этого года.