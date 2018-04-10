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Ветклинику в Серпухове оштрафовали за нарушение ветеринарного законодательства
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Ветклинику в Серпухове оштрафовали за нарушение ветеринарного законодательства 

РИАМО 44 минуты назад
Фото: РИАМО
Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям оштрафовало индивидуального предпринимателя, оказывающего ветеринарные услуги в подмосковном Серпухове, за несоблюдение требований ветеринарного законодательства РФ, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
«В марте 2018 года за выявленные нарушения управлением ИП Березенко Е. В. привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 10.6 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 3 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
В результате проверки в ветеринарной клинике «Котопес» управление выявило нарушения закона РФ «О ветеринарии», приказа Минсельхоза РФ «Об утверждении правил хранения лекарственных средств для ветеринарного применения». В частности, нарушены условия хранения лекарственных средств, не подписаны и не пронумерованы полки с лекарствами, в шкафах отсутствует стеллажная карта с указанием названий лекарств и срока их годности, найдены просроченные лекарства, контрафактные препараты хранятся вместе с другими.
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