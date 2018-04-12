Ветклинику в Серпухове оштрафовали на 3 тыс. рублей за нарушения

Россельхознадзор по городу Москва , Московской и Тульской областям оштрафовал ИП О. В. Королеву за нарушения ветеринарного законодательства в Серпухове на 3 тысячи рублей, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«За выявленные нарушения Управлением ИП О. В. Королева привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 10.6 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 3 тысячи рублей», — говорится в сообщении.

Нарушения в клинике «В мире животных» инспекторы надзорного ведомства выявили вместе с серпуховской городской прокуратурой

В результате проверки инспекторы выявили, что в помещениях для хранения лекарств не соблюдены температурные нормы, стеллажи с лекарствами не пронумерованы, отсутствует стеллажная карта с наименованиями хранимых средств, отсутствуют термометры, не контролируется своевременная реализация лекарств с ограниченным сроком действия.

А также выявлено, что при клинике есть ветеринарная аптека, у которой отсутствует лицензия на осуществление фармацевтической деятельности.