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Ветклинику в Серпухове оштрафовали на 3 тыс. рублей за нарушения
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Ветклинику в Серпухове оштрафовали на 3 тыс. рублей за нарушения 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Россельхознадзор по городу Москва, Московской и Тульской областям оштрафовал ИП О. В. Королеву за нарушения ветеринарного законодательства в Серпухове на 3 тысячи рублей, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.
«За выявленные нарушения Управлением ИП О. В. Королева привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 10.6 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 3 тысячи рублей», — говорится в сообщении.
Нарушения в клинике «В мире животных» инспекторы надзорного ведомства выявили вместе с серпуховской городской прокуратурой.
В результате проверки инспекторы выявили, что в помещениях для хранения лекарств не соблюдены температурные нормы, стеллажи с лекарствами не пронумерованы, отсутствует стеллажная карта с наименованиями хранимых средств, отсутствуют термометры, не контролируется своевременная реализация лекарств с ограниченным сроком действия.
А также выявлено, что при клинике есть ветеринарная аптека, у которой отсутствует лицензия на осуществление фармацевтической деятельности.
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