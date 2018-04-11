Частную ветклинику в Серпухове временно закрыли из‑за антисанитарии

В подмосковном Серпухове по результатам прокурорской проверки приостановили деятельность частной ветеринарной клиники, допустившей нарушения санитарных правил, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Серпуховская городская прокуратура проверила соблюдение на поднадзорной территории ветеринарного законодательства. В ходе проверки были выявлены нарушения закона в деятельности ветеринарной клиники, принадлежащей индивидуальному предпринимателю.

«Установлено, что договор на вывоз и уничтожение биологических отходов у клиники отсутствует. Также проверкой установлены факты нарушения условий и сроков хранения лекарственных препаратов для ветеринарного применения», — уточняется на сайте.

По результатам проверки Серпуховская городская прокуратура возбудила в отношении индивидуального предпринимателя дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 10.6. КоАП РФ (нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил) и частью 3 статьи 10.8. КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов).

Решением Пущинского городского суда деятельность предпринимателя приостановлена на 90 дней.