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В Новочеркасске при реконструкции трехэтажек попытались достроить лишний этаж
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В Новочеркасске при реконструкции трехэтажек попытались достроить лишний этаж 

Деловое сообщество 26 минут назад
Прокуратура Новочеркасска остановила стройку, угрожающую жизни и здоровью граждан, ведь ни разрешения, ни проекта на строительство у застройщика нет.
«Прокуратурой города в Новочеркасский городской суд направлены исковые заявления к застройщикам с требованием приостановить строительные работы до получения разрешения. Исковые заявления приняты к производству 06.04.2018, судом наложены обеспечительные меры в виде запрета проведения строительных работ. Исполнительный лист направлен в городской отдел судебных приставов УФССП по РО для незамедлительного исполнения, — комментируют в ведомстве.
Контроль за исполнением возложен на городскую прокуратуру, застройщику придется ликвидировать незаконные надстройки или получить на их возведение разрешительные документы.
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