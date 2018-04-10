В Новочеркасске при реконструкции трехэтажек попытались достроить лишний этаж

Прокуратура Новочеркасска остановила стройку, угрожающую жизни и здоровью граждан, ведь ни разрешения, ни проекта на строительство у застройщика нет.

Прокуратурой города в Новочеркасский городской суд направлены исковые заявления к застройщикам с требованием приостановить строительные работы до получения разрешения. Исковые заявления приняты к производству 06.04.2018, судом наложены обеспечительные меры в виде запрета проведения строительных работ. Исполнительный лист направлен в городской отдел судебных приставов УФССП по РО для незамедлительного исполнения, — комментируют в ведомстве.

Контроль за исполнением возложен на городскую прокуратуру, застройщику придется ликвидировать незаконные надстройки или получить на их возведение разрешительные документы.