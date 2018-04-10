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ЦБ РФ вновь отмечает всплеск жалоб от клиентов НПФ по итогам переходной кампании
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ЦБ РФ вновь отмечает всплеск жалоб от клиентов НПФ по итогам переходной кампании 

Прайм 44 минуты назад
Банк России вновь отмечает всплеск жалоб от клиентов негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по вопросам перевода из одного фонда в другой, следует из слов зампреда ЦБ РФ Владимира Чистюхина.
"К сожалению, мы видим опять всплеск жалоб. Закончился переходный период, зафиксированы переходы, … часть граждан опять обнаружила, что они переведены без их согласия в другие фонды и что они опять не проинформированы. Всплыл весь тот пласт проблем, который мы обозначали ещё в прошлом году", — сообщил Чистюхин журналистам.
По его словам, жалобы начали поступать в ЦБ примерно неделю назад и за прошедшую неделю поступило 100 жалоб на эту тему. Чистюхин с сожалением отметил, что закон, который мог бы разрешить эту ситуацию, до сих пор не принят.
Госдума в начале апреля приняла в первом чтении законопроект, вносящий изменения в законодательство в целях обеспечения права граждан на получение информации о последствиях прекращения договоров об обязательном пенсионном страховании.
Документ, внесенный членом Совета Федерации Николаем Журавлевым, разработан с целью «внедрения комфортного» для застрахованного лица механизма перехода из одного негосударственного пенсионного фонда в другой или в Пенсионный фонд РФ (ПФР).
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