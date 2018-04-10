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У Единого портала госуслуг появились новые возможности
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У Единого портала госуслуг появились новые возможности 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
На Едином портале госуслуг теперь можно получать персонифицированные уведомления. Об этом сообщили в Минкомсвязи. Кроме того, страница буквально подстраивается под каждого из пользователей. А их сейчас на портале более 70 миллионов. На главной странице портала теперь есть меню с основной информацией из личного кабинета.
Зайдя в личный кабинет, можно получить статистку запрашиваемых гослуслуг, напоминания о необходимости внести недостающие данные, информацию о документах. Значительно расширены возможности ленты уведомлений. Есть теперь тематические блоки «Мое здоровье», «Транспорт и вождение», «Семья и дети».
Они созданы, основываясь на данных. Какие из услуг самые популярные. На первом месте услуги регистрация автомобиля в ГИБДД, получение водительского удостоверения, получение паспорта по достижении 18 лет, информирование о штрафах, налоговых задолженностях, исполнительных производствах.
"Обновление позволит сделать сервисы более индивидуальными и перейти на обслуживание граждан по жизненным ситуациям", — пояснил замдиректора Департамента развития электронного правительства Минкомсвязи России Александр Павлович.
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