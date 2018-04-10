В Ялте обсудят, как противостоять давлению на русский язык

Валентина Матвиенко. Развитие гуманитарных связей на Евразийском пространстве и защита русского языка за рубежом станут главными темами IV Ливадийского форума. Об этом 10 апреля на первом заседании оргкомитета форума говорила председатель Совета Федерации

Влияние русского языка расширят через молодёжь

Ливадийский форум — открытая общественно-политическая площадка для профессионального обсуждения проблем и перспектив Русского мира. Мероприятие собирает в Крыму политиков, политологов, историков из регионов России и зарубежья. В этом году он пройдёт 5 и 6 июня в Ялте и традиционно будет приурочен к празднованию Пушкинского дня. С прошлого года форум официально проходит под патронатом Совета Федерации.

Валентина Матвиенко рассказала, что крымчане уже предложили посвятить секцию особенностям диалога с молодым поколением. «Мне кажется, это сегодня один из ключевых факторов сохранения русского языка, расширения границ его распространения», — добавила спикер.

Сама глава Совета Федерации выступила с инициативой обсудить состояние гуманитарных связей на евразийском, постсоветском пространстве. «Не будем скрывать, что русский язык сегодня сталкивается с агрессивными действиями. Законы, принятые в Латвии и на Украине , фактически направлены на его вытеснение, уничтожение. Конечно, мы не имеем права молчать, мы должны действовать, нельзя допускать этого. И Ливадийский форум — именно та площадка, на которой мы можем обсудить и выработать меры по противодействию такой политике», — сказала председатель палаты регионов.

В мире действует множество общественных организаций, объединяющих друзей русского языка, людей, интересующихся русской культурой. «Среди них только обществ, связанных с именем Александра Сергеевича Пушкина, насчитывается около 300, а в Колумбии более 70 лет действует Институт культуры имени Льва Николаевича Толстого. Мне кажется, что все эти люди являются проводниками достоверной информации о нашей стране, и было бы правильно, чтобы мы эти организации пригласили на Ливадийский форум», — предложила Матвиенко.

Не будем скрывать, что русский язык сегодня сталкивается с агрессивными действиями. Законы, принятые в Латвии и на Украине, фактически направлены на его вытеснение, уничтожение.

Она отметила, что форум уже зарекомендовал себя как авторитетная международная площадка, где проходит экспертное обсуждение проблем Русского мира. «В условиях напряжённой геополитической обстановки, информационной войны, развязанной против России, наведение гуманитарных мостов между представителями разных стран, возможность рассказать правду, высказать точку зрения нашей страны, выстроить горизонтальные связи — это приобретает особую ценность», — убеждена законодатель.

Поддержка русофилов как ответ русофобии

Посвятить одну из секций форума движению русофилов и их роли и значению в народной дипломатии предложил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев . «Не все, кто работает с русским языком, относят себя к Русскому миру, они называют себя русофилами. Сам этот термин, чтобы никого не смущать, глубоко историчен. Он возник в 1848 году, тогда это было культурно-политическое движение русофилов в Австро-Венгрии. Сейчас самое мощное движение — несколько десятков тысяч человек — действует в Болгарии », — напомнил сенатор.

Сенатор не исключает, что по итогам дискуссии может возникнуть идея объединения национальных русофильских движений в международную неправительственную структуру.

«Но это уже должны решать сами участники дискуссий. Соответствующие идеи мы слышали от наших друзей и в Болгарии, и во Франции , и в Иордании , и в других странах», — пояснил Константин Косачев.

«Это будет наш ответ русофобам», — отреагировала Валентина Матвиенко.

Минобрнауки предложили на всех секциях использовать подходы, которые выработаны на предыдущих форумах. «Это учёт конфессиональных особенностей, культурно-бытовых традиций при разработке образовательных программ, в первую очередь учебных пособий по русскому языку для иностранных граждан, предоставление дополнительных возможностей для изучения русского языка и обучения на нём соотечественников. Кстати, это стало проблемой, очень много обращений из посольств», — отметила замглавы ведомства Ирина Кузнецова

Замминистра культуры Владимир Аристархов назвал концепцию четвёртого форума «очень свежей». «Особенно интересно сделать представление конкретных проектов, с нашей стороны будет серия презентаций портала культура.рф, Национальной электронной библиотеки. Сделаем упор на те возможности, которые эти ресурсы дают для работы с соотечественниками», — пообещал Аристархов.

Мы готовы по всем направлениям с точки зрения формирования повестки дня и включения вопросов, которые имеют практическое значение для нас в сфере образования, развития русского языка и культуры.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов напомнил, что Ливадийский форум и Фестиваль «Великое Русское слово» проходили ещё до возвращения полуострова в состав России, что помогало сохранять связи с российскими регионами. «Мы готовы по всем направлениям с точки зрения формирования повестки дня и включения вопросов, которые имеют практическое значение для нас в сфере образования, развития русского языка и культуры. Основная задача — чтобы мы всё это потом смогли применить на практике», — сказал он.

Как и в предыдущие годы, программа форума будет условно разделена на культурную и деловую части. Министр культуры Крыма Арина Новосельская приоткрыла кое-какие организационные моменты — в этом году церемония открытия пройдёт не в концертном зале «Юбилейный», а на открытой площадке перед Ливадийским дворцом с участием артистов балета.

«Я уже провела переговоры с Российской академией балета, будет очень красиво — подсвеченный дворец, белая сцена. Перед ней сможем усадить тысячу гостей», — пообещала Новосельская.