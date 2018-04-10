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Врио главы Дагестана назвал рост налоговых поступлений приоритетом для местных властей
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Врио главы Дагестана назвал рост налоговых поступлений приоритетом для местных властей 

ТАСС 50 минут назад
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Рост налоговых поступлений в местные бюджеты в Дагестане является приоритетным требованием властей республики к руководству муниципалитетов, наиболее успешные руководители с мест будут работать в республиканском масштабе, рассказал во вторник на пресс-конференции в ТАСС временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев.
"Когда собирались с главами [муниципалитетов] в начале работы, я сказал: вы все опытные люди, все останутся на работе. Но у меня одна просьба — увеличьте поступления налогов в ваши бюджеты, чтобы вы могли лучше строить школы, объекты водообеспечения … Других пожеланий нет", — сказал Васильев.
Он отметил, что республиканские власти будут помогать муниципалитетам в этом вопросе.
"На сегодняшний день мы один миллиард с лишним рублей собрали дополнительно налогов в республиканский бюджет, это не так много, но если вдуматься, что у нас республиканский бюджет 30 млрд рублей, то мы собрали одну тридцатую за первый квартал. Сейчас смотрим, как собирали в районах. По-разному. Будем помогать, не будет получаться, будем спрашивать, будем принимать меры, потому что нам нужно сейчас поднять уровень жизни людей", — отметил руководитель республики.
По его словам, сейчас очень много претензий, что чиновники «часто живут выше своих доходов, а люди не получают необходимого — пособий, выплат, … которыми они должны быть обеспечены в полном объеме». «Конечно же, будем работать с главами. И сегодня главу города Дербент мы забрали на [место] министра, и он сейчас будет работать в масштабе республики. Конечно же, талантливых руководителей районов мы будем продвигать при их согласии», — сказал Владимир Васильев.
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