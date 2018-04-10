Паводок проходит в штатном режиме 

На Москве-реке уровень воды не превышает нормативных показателей.
«Несмотря на традиционный прирост уровня воды на Оке, все гидротехнические сооружения работают исправно. Строящийся в Белоомуте новый гидроузел спокойно справляется с паводком. Разрушений и аварий нет», — говорится в официальном сообщении. Руководитель ФГБУ «Канал им. Москвы» Герман Елянюшкин подчеркнул, что все гидротехнические сооружения Канала имени Москвы работают в штатном режиме, угрозы срыва навигации нет. «На Оке всегда была актуальна проблема паводка, особенно в тех местах, где отсутствует плотная застройка и река остается „живой“. Особую силу паводок приобретает в районе Белоомута. Сегодня уровень воды здесь превышает норматив почти на 3 м. Для сравнения весной 2013 г. вода поднималась более чем на 4 м от нормы, а в прошлом году — на 1,16 м. На соседнем гидроузле „Кузьминск“, наоборот, уровень Оки ниже нормы на 0,67 м. Аналогичная ситуация на Москве-реке: здесь отрицательная динамика колеблется в диапазоне 0,5-1 м», — добавили в пресс-службе. Герман Елянюшкин заключил, что в 2018 году чрезвычайных ситуаций в связи с паводком не прогнозируется.