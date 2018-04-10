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В Воронеже в 2018 году пройдет первый «Том Сойер Фест»
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В Воронеже в 2018 году пройдет первый «Том Сойер Фест» 

Вести Воронеж 52 минуты назад
Фото: Вести Воронеж
Волонтеры планируют в рамках акции восстановить старинный дом. В 2018 году в Воронеже пройдет первый фестиваль сохранения исторической среды «Том Сойер Фест». В рамках акции волонтёры восстановят старинный дом на одной из воронежских улиц. С датой проведения акции пока не определились, но известно, что «Том Сойер Фест» состоится весной или летом. Анкету волонтёра уже заполнили 30 человек, рассказал один из организаторов фестиваля Денис Евграфов. Все ремонтные работы они выполнят на добровольных началах. Объект, правда, пока не выбрали. О том, какой дом получит новое лицо, станет известно позднее. «Том Сойер Фест» появился в Самаре в 2015 году. Силами волонтёров в Самаре, Казани и Бузулуке за два года восстановили 11 деревянных домов, не имеющих статуса объекта культурного наследия. Там покрасили стены и заменили ветхие декоративные детали новыми. В 2017 году к фестивалю присоединились еще несколько городов — Томск, Димитровград, Калуга, Боровск, Оренбург, Хвалынск и Кострома. В начале 2018 года инициативу общественников провести «Том Сойер Фест» поддержал общественный совет при региональном управлении архитектуры и градостроительства. Елена Гончарова
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