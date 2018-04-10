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В парке Монрепо продолжаются работы на дамбе Розенталь
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В парке Монрепо продолжаются работы на дамбе Розенталь 

Ivyborg.ru 50 минут назад
Фото: Ivyborg.ru
В выборгском музее-заповеднике «Парк Монрепо» продолжаются работы по благоустройству территорий.
Сейчас строители устраивают щебеночное основание для железобетонных ростверков дамбы. Затем для предохранения корней деревьев от промерзания внутренние стены ростверков будут выложены пенополистиролом, и уже после этого строители засыплют внутрь ростверков грунт, в который и будут высажены деревья.
Реставраторы также восстановят внешнюю сторону дамбы, воссоздав ее облицовку из гранитных блоков.
В пресс-службе парка также напомнили, что 20 апреля пройдут общественные слушания по восстановлению гидротехнических сооружений в водной акватории парка Монрепо. Начало в 14:30 по адресу: Выборг, улица Советская, 12, каб. 18, здание Администрации.
Ранее в Монрепо начали подготавливать усадебный комплекс к разбору фасада. Напомним, срок окончания реставрационных работ в парке — 2019 год.
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