В Петербурге актер сериала «Литейный» получил 11 лет за жестокое убийство жены-стюардессы

Ломоносовский районный суд Санкт-Петербурга 10 апреля вынес приговор 47-летнему киноактеру Константину Кордо-Сысоеву , который признан виновным в зверской расправе над супругой. Женщина, работавшая стюардессой, была забита насмерть палкой. По одной из версий, ее убил муж-ревнивец в отместку за измену.

"Вокруг ТВ" . Суд также постановил выплатить 1 млн рублей компенсации вреда родственникам жены обвиняемого.

Во время оглашения приговора подсудимый улыбался, в то время как родные погибшей плакали, пишет

78.ru. Своей вины Кордо-Сысоев так и не признал.

Как следует из материалов уголовного дела, 22 апреля 2016 года Константин Кордо-Сысоев вместе со своей женой Натальей отправился на дачу, расположенную в Ломоносовском районе. Через некоторое время актер вернулся, но уже один.

Заявив об исчезновении супруги, Константин принял участие в ее поисках. Между тем сотрудники правоохранительных органов пришли к выводу, что именно он и убил Наталью. 35-летней женщине нанесли 69 ударов палкой, утыканной гвоздями. Затем убийца пытался скрыть преступление, сбросив изуродованное тело потерпевшей в водоем в районе садового товарищества «Синигейка». Труп жертвы позднее удалось найти.

Родственники Натальи в 2016 году выдвигали свои версии мотивов расправы. По их данным, женщина хотела родить ребенка, но муж был против, поскольку у него уже было двое детей от первого брака. Тогда же выяснилось, что за Кордо-Сысоевым числится долг по алиментам в один миллион рублей.

Еще одна версия заключалась в том, что потерпевшая вскоре после свадьбы выразила желание развестись, а Константин был намерен сохранить брак.

В свою очередь, родственники Константина Кордо-Сысоева в одном из ток-шоу утверждали, что он не мог совершить убийство, ведь у них с Натальей были прекрасные отношения. 10 экспертиз, проведенных в ходе следствия, также не подтвердили виновность актера. Ни на коже, ни на одежде, ни на обуви подозреваемого следов крови убитой не обнаружили, пишет

По утверждению газеты, обвинение было построено на «кухонных сплетнях подружек», которые пересказали суду то, что в свое время слышали от самой Натальи. Они рассказали, что у погибшей было два любовника. Первый из них тоже выступил в суде. Мужчина утверждал, что встречался с Натальей еще до того, как она вышла замуж за актера. Однако их отношения продолжились. При этом осталось неясно, насколько близкими были контакты Натальи и ее «добрачного» ухажера.

Второго любовника следствию найти не удалось.

Отметим, что преступление, в котором обвинили актера Кордо-Сысоева, вызвало большой резонанс и освещалось на федеральном телевидении. Убийству стюардессы Натальи Кордо-Сысоевой был посвящен выпуск ток-шоу "Прямой эфир"

с Борисом Корчевниковым на телеканале «Россия 1». Передача под названием «Четвертая жена: роковая роль „Синей Бороды“ вышла в эфир 19 мая 2016 года.

Константин Борисович Кордо-Сысоев родился 4 марта 1971 года. Он начал карьеру актера кино в 2011 году и снялся в двух десятках проектов. Ему достались роли в сериалах „Литейный“, „Чужой район“, „Мата Хари“. Он также играл в фильмах „Гастролеры“, „Принц Сибири“, „Я отменяю смерть“, „Икорный барон“, сообщает