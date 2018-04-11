Перед «Евровидением» у Юлии Самойловой возникли проблемы со здоровьем

Певица Юлия Самойлова борется с серьезными осложнениями после гриппа. Ситуацию ухудшает генетическое заболевание артистки — спинальная амиотрофия Вердинга-Гофмана. Как сообщает «День. Онлайн», из-за проблем со здоровьем певица не смогла достойно выступить на вечеринке, посвященной «Евровидению». О резком ухудшении здоровья артистки рассказал осведомленный источник.

Сама же артистка не комментирует информацию о своем заболевании. В российском оргкомитете «Евровидения» также не стали обсуждать ее состояние.

Напомним, информация о том, что Юлия Самойлова будет представлять Россию на «Евровидении-2018» была озвучена в начале марта. Юлия выступит с песней I Won’t Break. Создателями новой конкурсной песни стали Леонид Гуткин , Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн. Евровидение-2018 пройдет в Лиссабоне с 8 по 12 мая.

Справка «СП»

Юлия Олеговна Самойлова — российская певица, была выбрана для участия на конкурсе «Евровидение-2017» с песней «Flame Is Burning». Из-за скандала на Украине выступление Юлии Самойловой перенесли на 2018 год.