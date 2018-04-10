В школе № 554 ученики рассказали о своих родных, которые участвовали в Великой Отечественной войне 

7 апреля в рамках городского фестиваля «Духовные скрепы Отечества» в школьном музее боевой славы прошла акция «Единая музейная суббота».
Мероприятие было посвящено теме «Семейная реликвия». Десятиклассники подготовили рассказы о семейных реликвиях, прочитали стихи собственного сочинения, посвященные воспоминаниям о своих родственниках-участниках Великой Отечественной войны. Одна ученица принесла письма родственников с фронта, другая рассказала о дедушке, который был награждён орденом Красной Звезды за подвиг, совершенный под Витебском.