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В школе № 554 ученики рассказали о своих родных, которые участвовали в Великой Отечественной войне
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В школе № 554 ученики рассказали о своих родных, которые участвовали в Великой Отечественной войне 

Каховка 48 минут назад
Фото: Каховка
7 апреля в рамках городского фестиваля «Духовные скрепы Отечества» в школьном музее боевой славы прошла акция «Единая музейная суббота».
Мероприятие было посвящено теме «Семейная реликвия». Десятиклассники подготовили рассказы о семейных реликвиях, прочитали стихи собственного сочинения, посвященные воспоминаниям о своих родственниках-участниках Великой Отечественной войны. Одна ученица принесла письма родственников с фронта, другая рассказала о дедушке, который был награждён орденом Красной Звезды за подвиг, совершенный под Витебском.
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