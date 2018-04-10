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Загрузка Северного широтного хода составит к 2025 году почти 24 млн тонн грузов
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Загрузка Северного широтного хода составит к 2025 году почти 24 млн тонн грузов 

РЖД-Партнер 51 минуту назад
Фото: РЖД-Партнер
Реализация проекта Северного широтного хода начнется уже в этом году. Железная дорога Обская –СалехардНадымПангоды -Новый Уренгой –Коротчаево, общей протяженностью свыше 700 км, позволит высвободить провозные и пропускные способности Свердловской железной дороги. Если бы Северный широтный ход уже был, то уже сегодня на него можно было бы переключить примерно 10 млн тонн грузов, — сообщил на проходившем в Москве Научно-Производственном совете НП «ОПЖТ» генеральный директор АО «Институт экономики и развития транспорта» Федор Пехтерев. А если учесть, что на севере Уральского федерального округа насчитывается более 15 крупнейших месторождений нефти и газа, то они могут дать дополнительные объемы перевозок для железной дороги.
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