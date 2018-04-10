В России после санкций США может подорожать бытовая техника

Европейские поставщики электроники и бытовой техники направили российским торговым сетям предупреждения о возможном повышении закупочных цен на 5-10 процентов из-за ослабления курса рубля. Об этом сообщила агентству «Интерфакс» представитель «Эльдорадо» Юлия Завьялова.

По ее словам, корректировка цен на бытовую технику и электронику в первую очередь затронет европейских производителей, у которых нет локального производства в России

В свою очередь в « М. Видео » заявили изданию, что делают «все возможное, чтобы удержать текущие цены». «Мы также продолжаем акции, скидки, предложения по рассрочке в обычном режиме», — отметила она.

Вашингтон 6 апреля ввел санкции в отношении семи российских бизнесменов и двенадцати подконтрольных им компаний, а также семнадцати российских чиновников. Данные меры приняты за «попытки РФ подорвать западную демократию». В результате российский рынок акций упал 9 апреля на максимальную величину с марта 2014 года, серьезно ухудшилась ситуация с курсом валют.

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