Ещё
В России после санкций США может подорожать бытовая техника
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России после санкций США может подорожать бытовая техника 

Свободная пресса 45 минут назад
Фото: Город Киров.RU
Европейские поставщики электроники и бытовой техники направили российским торговым сетям предупреждения о возможном повышении закупочных цен на 5-10 процентов из-за ослабления курса рубля. Об этом сообщила агентству «Интерфакс» представитель «Эльдорадо» Юлия Завьялова.
По ее словам, корректировка цен на бытовую технику и электронику в первую очередь затронет европейских производителей, у которых нет локального производства в России.
В свою очередь в «М. Видео» заявили изданию, что делают «все возможное, чтобы удержать текущие цены». «Мы также продолжаем акции, скидки, предложения по рассрочке в обычном режиме», — отметила она.
Вашингтон 6 апреля ввел санкции в отношении семи российских бизнесменов и двенадцати подконтрольных им компаний, а также семнадцати российских чиновников. Данные меры приняты за «попытки РФ подорвать западную демократию». В результате российский рынок акций упал 9 апреля на максимальную величину с марта 2014 года, серьезно ухудшилась ситуация с курсом валют.
Новости экономики: Крупные торговые сети предупредили о риске дефицита продуктов в РФ
Свободная пресса: последние новости
«Мигранты насиловали меня по кругу, а муж истошно орал» Отец Ольги Бузовой выложил в Сеть фото обнаженной дочери Джастин Бибер объяснил американцам, что такое настоящая Пасха
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков364
Эрдоган раскритиковал Лаврова113
Китай пошел на уступки США в торговой войне383
В Москве объявили штормовое предупреждение2
Меркель анонсировала встречу без России390
Видео
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
01:53
Матери Волчковой стало плохо у гроба дочери
Шоу-бизнес
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
05:50
Найден позитив от ослабления рубля
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение