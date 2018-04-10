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СМИ: В Великобритании запретили «ножи-зомби» и кастеты
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СМИ: В Великобритании запретили «ножи-зомби» и кастеты 

Российская Газета 55 минут назад
Британское правительство приняло решение о запрете так называемых «ножей-зомби» и кастетов в целях активизации борьбы с криминалом. Только в Лондоне с начала текущего года от поножовщины погибли 30 человек, сообщает газета Kronen Zeitung.
Отныне ношение холодного оружия запрещено под угрозой штрафа. Кроме того, полиция сможет конфисковать ножи и подобные орудия у подозрительных лиц. Под запрет попала также реклама «прославляющих насилие» изделий и продажа в интернет-магазинах ножей и кастетов с доставкой на дом.
По данным газеты The Sun, запрещены «ножи-зомби», «ножи-бабочки», кастеты, трости-мечи, стилеты, специальные металлические звезды и телескопические дубинки. Под действие закона не попало оружие, которое используется в церемониальных или религиозных целях.
Правоохранители отмечают, что чаще всего с помощью ножей выясняют отношения молодежные преступные группировки. В связи с этим министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд потребовала блокировать видео с изображением разборок в социальных сетях. Оппозиция, в свою очередь, критикует правительство за рост насилия в стране, связывая это явление с экономией средств на персонале полиции.
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