СМИ: В Великобритании запретили «ножи-зомби» и кастеты

Британское правительство приняло решение о запрете так называемых «ножей-зомби» и кастетов в целях активизации борьбы с криминалом. Только в Лондоне с начала текущего года от поножовщины погибли 30 человек, сообщает газета Kronen Zeitung.

Отныне ношение холодного оружия запрещено под угрозой штрафа. Кроме того, полиция сможет конфисковать ножи и подобные орудия у подозрительных лиц. Под запрет попала также реклама «прославляющих насилие» изделий и продажа в интернет-магазинах ножей и кастетов с доставкой на дом.

По данным газеты The Sun, запрещены «ножи-зомби», «ножи-бабочки», кастеты, трости-мечи, стилеты, специальные металлические звезды и телескопические дубинки. Под действие закона не попало оружие, которое используется в церемониальных или религиозных целях.