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Косачев: товарооборот России и Вьетнама вырос на треть в прошлом году
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Косачев: товарооборот России и Вьетнама вырос на треть в прошлом году 

Парламентская газета 57 минут назад
Фото: Парламентская газета
Рост взаимного товарооборота между Россией и Вьетнамом вырос на 33% в 2017 году, сообщил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Вьетнама Нго Дык Манем.
«Опыт сотрудничества Вьетнама с Евразийским экономическим союзом является очень позитивным, за два года торговли цифры взаимного товарооборота постоянно росли», — сказал он.
Сенатор также отметил, что в данный момент отношения России и Вьетнама находятся на высокой, кульминационной точке своего развития.
«Об этом свидетельствуют регулярные политические контакты на уровне высшего руководства и огромное количество совместных проектов, в наших отношениях есть очевидно выраженный обоюдный настрой на активное развитие», — пояснил Косачев.
Парламентарий напомнил, что в будущем году Москва и Ханой будут отмечать двадцатипятилетие Большого договора о дружбе и сотрудничестве. На уровне лидеров двух стран уже существуют договорённости о проведении перекрёстных годов Вьетнама в России и России во Вьетнаме.
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