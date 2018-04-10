Косачев: товарооборот России и Вьетнама вырос на треть в прошлом году

«Опыт сотрудничества Вьетнама с Евразийским экономическим союзом является очень позитивным, за два года торговли цифры взаимного товарооборота постоянно росли», — сказал он.

Сенатор также отметил, что в данный момент отношения России и Вьетнама находятся на высокой, кульминационной точке своего развития.

«Об этом свидетельствуют регулярные политические контакты на уровне высшего руководства и огромное количество совместных проектов, в наших отношениях есть очевидно выраженный обоюдный настрой на активное развитие», — пояснил Косачев.