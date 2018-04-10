ТОП-1000 российских менеджеров ответят на вопросы спецпроекта АЭИ «Прайм»

МОСКВА , 10 апр — РИА Новости . Участники рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров» расскажут в спецпроекте АЭИ «Прайм» о необходимых для развития их бизнеса налоговых изменениях, о планируемых ими инвестициях и поделятся взглядом на роль государства в экономике, рассказал исполнительный директор МИА «Россия сегодня», председатель совета АЭИ «Прайм» Олег Ананьев.

"В этом году мы предложим участникам рейтинга три вопроса: в каких изменениях налоговой системы нуждается ваш бизнес, какие инвестиции планирует осуществить ваша компания в этом году, должно ли государство наращивать или сокращать свою долю в бизнесе, " — сообщил Ананьев на пресс-конференции, посвященной старту рейтинга, составляемого Ассоциацией менеджеров и ИД «Коммерсантъ» . По его словам, рейтинг даст прекрасную возможность увидеть, кто находится наверху управленческой иерархии.

АЭИ «Прайм» будет знакомить читателей с менеджерами ведущих российских компаний, претендующих на победу в очередном рейтинге «ТОП–1000 российских менеджеров». Спецпроект организован в формате коротких интервью с топ-менеджерами, благодаря которым появится возможность получить представление о положении дел в различных отраслях российского бизнеса.

Президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин добавил, что присутствие менеджеров в рейтинге создаёт дополнительную капитализацию и свидетельствует об успешном позиционировании компании на рынке.

МИА «Россия сегодня» традиционно выступает генеральным информационным партнером Рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров», а АЭИ «Прайм» медиагруппы «Россия сегодня» — стратегическим партнером.