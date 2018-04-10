Ещё
Несвоевременная уборка снега в Дубне привела к затоплению детской площадки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Несвоевременная уборка снега в Дубне привела к затоплению детской площадки 

360tv.ru 57 минут назад
Фото: 360tv.ru
Снег на одной из детских площадок в Дубне за зиму не убирали ни разу. Он начал таять, вода прибывать. Жители Дубны письменно обратились в администрацию с просьбой помочь с уборкой оставшихся сугробов во дворе. В ответ через месяц получили отсрочку рассмотрения их проблемы.
Пройти через детскую площадку сейчас невозможно. Пешеходы разворачиваются, перелезают через заборы. Это ненормальное состояние территории, комментируют инспекторы Госадмтехнадзора.
В зимний период все подходы ко всем элементам должны быть расчищены, территория вокруг игрового элемента также должна быть расчищена, либо если площадка имеет твердое покрытие, расчищается вся детская площадка в пределах ограждения
— Александр Трухин, начальник территориального отдела № 1 Госадмтехнадзора МО.
За то, чтобы двор был безопасным и комфортным, отвечает управляющая компания. Инициативный местный житель Геннадий Кочнев рассказывает — его прошлый опыт общения с коммунальщиками разочаровал. За помощью он напрямую обратился в городскую администрацию. Отреагируй чиновники и коммунальщики сразу, потопа такого масштаба удалось бы избежать. На официальное письмо, зарегистрированное 22 февраля, ответ пришел только через месяц. Сообщают: решать, как убирать снег, будут еще через тридцать дней. Ближе к маю.
В администрации пояснили — ждать, когда снег растает, не планировали. Произошла ошибка.
В части ответа от начальника управления, я проведу сейчас работу, выясню, почему такой ответ сделали. И, соответственно, оперативно отработаем. Экспертам будет сделан выговор о недопущении таких ответов, отсрочек в будущем
Николай Тимошенко, заместитель главы администрации Дубны.
Что касается снега, который уже месяц дожидается уборки — от него двор обещали очистить в течение суток.
Данная площадка будет убрана, с управляющей компанией проговорили, эта детская игровая площадка находится на кадастре управляющей компании. С главным инженером было все проговорено, и было получено обязательство, что в течение суток будет расчищена игровая площадка
— Николай Тимошенко, заместитель главы администрации Дубны.
Подробности — в сюжете «360».
360tv.ru: последние новости
Валдайский клуб проведет теледебаты и сессию на площадке ПМЭФ Гигантского морского «монстра» поймали на Филиппинах Николай Валуев с сарказмом прокомментировал «дело Скрипаля» в Instagram
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай пошел на уступки США в торговой войне315
Эрдоган раскритиковал Лаврова74
Меркель анонсировала встречу без России338
Путин рассказал о разработке уникального оружия202
Найден позитив от ослабления рубля199
Видео
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
01:53
Матери Волчковой стало плохо у гроба дочери
Шоу-бизнес
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
05:50
Найден позитив от ослабления рубля
Экономика
03:16
Лель спросили о значении «муа-муа» и «джага-джага»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение