Несвоевременная уборка снега в Дубне привела к затоплению детской площадки

Снег на одной из детских площадок в Дубне за зиму не убирали ни разу. Он начал таять, вода прибывать. Жители Дубны письменно обратились в администрацию с просьбой помочь с уборкой оставшихся сугробов во дворе. В ответ через месяц получили отсрочку рассмотрения их проблемы.

Пройти через детскую площадку сейчас невозможно. Пешеходы разворачиваются, перелезают через заборы. Это ненормальное состояние территории, комментируют инспекторы Госадмтехнадзора.

В зимний период все подходы ко всем элементам должны быть расчищены, территория вокруг игрового элемента также должна быть расчищена, либо если площадка имеет твердое покрытие, расчищается вся детская площадка в пределах ограждения

— Александр Трухин, начальник территориального отдела № 1 Госадмтехнадзора МО.

За то, чтобы двор был безопасным и комфортным, отвечает управляющая компания. Инициативный местный житель Геннадий Кочнев рассказывает — его прошлый опыт общения с коммунальщиками разочаровал. За помощью он напрямую обратился в городскую администрацию. Отреагируй чиновники и коммунальщики сразу, потопа такого масштаба удалось бы избежать. На официальное письмо, зарегистрированное 22 февраля, ответ пришел только через месяц. Сообщают: решать, как убирать снег, будут еще через тридцать дней. Ближе к маю.

В администрации пояснили — ждать, когда снег растает, не планировали. Произошла ошибка.

В части ответа от начальника управления, я проведу сейчас работу, выясню, почему такой ответ сделали. И, соответственно, оперативно отработаем. Экспертам будет сделан выговор о недопущении таких ответов, отсрочек в будущем

Что касается снега, который уже месяц дожидается уборки — от него двор обещали очистить в течение суток.

Данная площадка будет убрана, с управляющей компанией проговорили, эта детская игровая площадка находится на кадастре управляющей компании. С главным инженером было все проговорено, и было получено обязательство, что в течение суток будет расчищена игровая площадка

— Николай Тимошенко, заместитель главы администрации Дубны.

Подробности — в сюжете «360».