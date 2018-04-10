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Поклонники перепутали Ренату Литвинову с 16-летней дочерью
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Поклонники перепутали Ренату Литвинову с 16-летней дочерью 

Лиза 1 час назад
Фото: Лиза
Поклонники перепутали Ренату Литвинову с 16-летней дочерьюРената Литвинова (51) нечасто делится со своими подписчиками фотографиями семьи, однако недавно режиссер показала в своем микроблоге снимок 16-летней дочери — Ульяны Добровской. Впрочем, далеко не сразу подписчики поняли, что на фото запечатлена именно девушка: многие из них приняли Ульяну за ее мать даже несмотря на подпись Литвиновой к посту: «Уля, фото».
Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall) 10 Апр 2018 в 3:07 PDT  Подписчики оценили внешние данные девушки и поразились ее сходству со знаменитой мамой: «Вот это да! Какая красавица!», «Ничего себе, как похожи! Вот что значит — порода», «Рената, какая у вас красивейшая дочка! Желаю ей вырасти такой же талантливой, как и вы!». Читай также цитаты Ренаты Литвиновой: о любви, женской красоте и счастье.
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