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Девятнадцатый рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» опубликуют осенью
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Девятнадцатый рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» опубликуют осенью 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Девятнадцатый рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров», который стартовал во вторник, будет опубликован в сентябре, сказал первый исполнительный директор Ассоциации Вадим Ковалев на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».
"Рейтинг традиционно в конце сентября представляется", — сказал Ковалев.
По словам президента-основателя Ассоциации менеджеров Дмитрия Зеленина, некоторые направления деятельности, например, направление GR (Government Relations, взаимодействие с органами государственной власти) приобретет большее значение, и это отразится и на рейтинге.
"Другой момент, и об этом будут свидетельствовать наверняка результаты нашего рейтинга, я предвижу, что некоторые направления будут более значимыми в ближайшие годы. Это направление GR, потому что государство усиливает свою позицию, и поэтому GR находится рядом с государством или, по крайней мере, отвечает за взаимодействие с топовыми элементами страны в лице политиков или в лице, скажем, чиновников, очень важно", — сказал он.
По словам Ковалева, периодически возникают идеи включить новые отрасли в рейтинг, но в этом году новшеств не будет.
Он также отметил, что менеджеры, которые заняли первые строчки в рейтинге, становятся номинантами финальной премии, «которая так и называется „Топ-1000 российских менеджеров“. „Финал этой премии обычно проходит в конце октября… и там мы выбираем best of the best“, — сказал Ковалев.
МИА „Россия сегодня“ выступает генеральным информационным партнером рейтинга Ассоциации менеджеров и ИД „КоммерсантЪ“, а АЭИ „Прайм“ медиагруппы „Россия сегодня“ — стратегическим партнером.
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