Специалисты «Вологдагорводоканала» «отогревают» ливневую канализацию в разных районах города

Сегодня работы по устранению засоров развернулись в разных районах города — четыре бригады работали на ул. Залинейной, М. Поповича, в микрорайоне Ананьино.

Промерзшую за зиму ливневую канализацию прочищают сотрудники «Вологдагорводоканала» и на перекресте улиц Самойло и Образцовой. Начали работать здесь с утра, однако потребовались дополнительные усилия. На момент присутствия корреспондента «Вологда.РФ» в ход пошла третья машина горячей воды.

«Труба полностью промерзла из-за резких колебаний температур, поэтому возник засор. Пытаемся отогреть ее горячей водой с помощью «КО-502». Будем проливать, пока не пробьет», — пояснил слесарь предприятия «Вологдагорводоканал» Сергей Бусиров.

Для этого работают со специализированной техникой. Напомним, в конце прошлого года предприятие приобрело новую спецтехнику. С помощью так называемого крота прочистить можно весьма сложные засоры. Все это необходимо, чтобы избежать подтоплений.

Ведутся активно и уборка оставшегося снега, очистка прилотковых участков дорог. Поручение — усилить работы по уборке города в ходе объезда по городу дал Мэр Вологды Сергей Воропанов . По словам Мэра, чистота каждого участка, закрепленного за подрядчиком, будет оцениваться отдельно. Некачественно убранные территории оплачиваться не будут.

«На данный момент производится ежедневная уборка улиц от мусора и грязи. В частности, это прилотковые территории — их освобождают от грязи и песка. Там, где остался снег, рабочие его рыхлят и разбрасывают, чтобы быстрее таял. Уже начались работы по ремонту и покраске леерных ограждений вдоль дорог. Ежедневно на уборке задействовано 72 единицы техники и 112 человек. Как только позволят погодные условия, приступим к мойке улиц. Сегодня ночью уже успешно прошла первая проливка», — прокомментировал начальник отдела благоустройства и озеленения Департамента городского хозяйства Вологды Александр Слободин.

Также Мэр Вологды Сергей Воропанов поручил проконтролировать соблюдение чистоты на стройплощадках. Там должны быть установлены специальные мойки для колес, чтобы грязь не возилась на городские улицы. Насколько эти нормы соблюдаются, специалисты проверят завтра.