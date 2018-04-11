Отель Hyatt в Ростове исключат из программы подготовки к чемпионату мира по футболу 

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 апреля. /ТАСС/. Пятизвездочный конгресс-отель Hyatt Regency Don-Plaza-Rostov в Ростове-на-Дону исключат из программы подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года, заменив его на другой, сообщили ТАСС в среду в управлении по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ администрации города.
"Да, (…) будет исключен, его (…) заменили на Radisson Blu Ростов", — сообщили в управлении.
Пятизвездочный Hyatt Regency Rostov Don-Plaza входил в программу подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. Во время проведения игр чемпионата в отеле планировалось разместить представителей оргкомитета FIFA. Отель строится с 2010 года, в 2016 году проект заморозили из-за недостатка финансирования, застройщик ООО «МКЦ— РосЕвроДевелопмент» искал инвесторов для завершения строительства.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что пятизвездочный конгресс-отель, скорее всего, не успеют достроить к началу турнира, однако проект реализуют позже. Голубев также говорил, что новым инвестором строительства отеля Hyatt готов стать владелец ООО «Группа Агроком» Иван Саввиди.
Официальный представитель компании Татьяна Гордина ранее сообщила ТАСС, что первая очередь конгресс-отеля, по предварительным расчетам, будет сдана в начале лета 2018 года. Для этого заключили соглашение с инвестиционной компанией Внешэкономбанка «ВЭБ Капитал», «согласно которому „Группа Агроком“ будет оператором проекта по достройке и введению в эксплуатацию конгресс— центра». При этом она отметила, что новый инвестор не ставит целью сдать объект до начала ЧМ-2018, сейчас работы на объекте возобновили. По словам Саввиди, в проект планируется вложить от 7,5 до 8 млрд рублей.
Гостиницу Radisson Blu Ростов, включенную в программу подготовки к ЧМ-2018, ввели в эксплуатацию в 2017 году, она категории «четыре звезды плюс», инвестор — также многопрофильный холдинг «Группа „Агроком“.
О чемпионате
Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи. В Ростове-на-Дону пройдут пять матчей ЧМ-2018: четыре игры группового этапа и один матч 1/8 финала. Известно, что на „Ростов-Арене“ сыграют сборные Бразилии, Швейцарии, Саудовской Аравии, Южной Кореи, Мексики, Исландии и Хорватии.