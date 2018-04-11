Отель Hyatt в Ростове исключат из программы подготовки к чемпионату мира по футболу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 апреля. / ТАСС /. Пятизвездочный конгресс-отель Hyatt Regency Don-Plaza-Rostov в Ростове-на-Дону исключат из программы подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года, заменив его на другой, сообщили ТАСС в среду в управлении по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ администрации города.

"Да, (…) будет исключен, его (…) заменили на Radisson Blu Ростов", — сообщили в управлении.

Пятизвездочный Hyatt Regency Rostov Don-Plaza входил в программу подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. Во время проведения игр чемпионата в отеле планировалось разместить представителей оргкомитета FIFA. Отель строится с 2010 года, в 2016 году проект заморозили из-за недостатка финансирования, застройщик ООО «МКЦ— РосЕвроДевелопмент» искал инвесторов для завершения строительства.

Официальный представитель компании Татьяна Гордина ранее сообщила ТАСС, что первая очередь конгресс-отеля, по предварительным расчетам, будет сдана в начале лета 2018 года. Для этого заключили соглашение с инвестиционной компанией Внешэкономбанка «ВЭБ Капитал», «согласно которому „Группа Агроком“ будет оператором проекта по достройке и введению в эксплуатацию конгресс— центра». При этом она отметила, что новый инвестор не ставит целью сдать объект до начала ЧМ-2018, сейчас работы на объекте возобновили. По словам Саввиди, в проект планируется вложить от 7,5 до 8 млрд рублей.

Гостиницу Radisson Blu Ростов, включенную в программу подготовки к ЧМ-2018, ввели в эксплуатацию в 2017 году, она категории «четыре звезды плюс», инвестор — также многопрофильный холдинг «Группа „Агроком“.

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