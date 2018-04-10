Hyatt не достроят к ЧМ-2018, отель исключен из программы подготовки 

Отель-долгострой в центре Ростова не успеют достроить к ЧМ-2018. Он исключен из списков объектов ЧМ-2018. Напомним, в нем планировали разместить делегацию FIFA. Его заменит открывшийся недавно отель Radisson Blu на ул. Береговой, так сообщает РБК.
Вопрос об исключении Hyattа из списков обсуждался в течении всего 2017 года. Не смотря на поддержку властей и смену инвестора достроить отель к лету 2018 не удастся. Ростовский бизнесмен Иван Саввиди вошел в проект строительства ростовского отеля Hyatt. Он погасил задолженность инициаторов строительства отеля Hyatt Игоря Горина и Андрея Демишина в размере 12 млн долларов перед «Русским национальным банком». Факт сделки подтвердили представители Андрея Демишина 2 февраля 2018 года.
Недостроенное здание планируют закрыть красочным баннером. Такое предписание застройщикам выдал Виталий Кушнарев.