Hyatt не достроят к ЧМ-2018, отель исключен из программы подготовки

Отель-долгострой в центре Ростова не успеют достроить к ЧМ-2018. Он исключен из списков объектов ЧМ-2018. Напомним, в нем планировали разместить делегацию FIFA. Его заменит открывшийся недавно отель Radisson Blu на ул. Береговой, так сообщает РБК.