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В библиотеке Щукина проведут музыкально-поэтический вечер
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В библиотеке Щукина проведут музыкально-поэтический вечер 

Управа района Щукино 1 час назад
Фото: Управа района Щукино
В библиотеке № 243 района Щукино в четверг, 12 апреля, пройдет музыкально-поэтический вечер «Космическая одиссея».
— Мероприятие приурочено к Всемирному дню авиации и космонавтики и пройдет при участии представителей детской музыкальной школы имени Я. В. Флиера, — сообщили в управе района Щукино.
Начало мероприятия в 16.00, вход для всех желающих свободный. Напомним, библиотека № 243 располагается по адресу: улица Академика Бочвара, дом 2. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (499) 193-54-92. (ео)
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