В библиотеке Щукина проведут музыкально-поэтический вечер

В библиотеке № 243 района Щукино в четверг, 12 апреля, пройдет музыкально-поэтический вечер «Космическая одиссея».

— Мероприятие приурочено к Всемирному дню авиации и космонавтики и пройдет при участии представителей детской музыкальной школы имени Я. В. Флиера, — сообщили в управе района Щукино.

Начало мероприятия в 16.00, вход для всех желающих свободный. Напомним, библиотека № 243 располагается по адресу: улица Академика Бочвара, дом 2. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (499) 193-54-92. (ео)