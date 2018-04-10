В Орле назначили начальника отдела транспортного обслуживания

На пост начальника отдела организации транспортного обслуживания населения и связи управления городского хозяйства и транспорта в Орле назначили Вадима Хрипунова. Соответствующее распоряжение подписал глава администрации Орла Александр Муромский

Вадим Анатольевич прошёл путь от сотрудника органов внутренних дел до начальника учреждения «Орелтранссигнал» и заместителя генерального директора компании «Орелавтотранс».

К исполнению своих обязанностей господин Хрипунов приступил с 10 апреля.