В Орле назначили начальника отдела транспортного обслуживания 

На пост начальника отдела организации транспортного обслуживания населения и связи управления городского хозяйства и транспорта в Орле назначили Вадима Хрипунова. Соответствующее распоряжение подписал глава администрации Орла Александр Муромский.
Вадим Хрипунов родился 1 ноября 1966 года в городе Игарка Красноярского края. В 1999 году окончил Орловский юридический институт МВД РФ по специальности: «Правоведение».
Вадим Анатольевич прошёл путь от сотрудника органов внутренних дел до начальника учреждения «Орелтранссигнал» и заместителя генерального директора компании «Орелавтотранс».
К исполнению своих обязанностей господин Хрипунов приступил с 10 апреля.