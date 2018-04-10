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В Орле назначили начальника отдела транспортного обслуживания
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В Орле назначили начальника отдела транспортного обслуживания 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
На пост начальника отдела организации транспортного обслуживания населения и связи управления городского хозяйства и транспорта в Орле назначили Вадима Хрипунова. Соответствующее распоряжение подписал глава администрации Орла Александр Муромский.
Вадим Хрипунов родился 1 ноября 1966 года в городе Игарка Красноярского края. В 1999 году окончил Орловский юридический институт МВД РФ по специальности: «Правоведение».
Вадим Анатольевич прошёл путь от сотрудника органов внутренних дел до начальника учреждения «Орелтранссигнал» и заместителя генерального директора компании «Орелавтотранс».
К исполнению своих обязанностей господин Хрипунов приступил с 10 апреля.
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