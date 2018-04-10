Соня Ганди высказалась о позитивных изменениях в Москве

В столичном парламенте прошла встреча депутатов Мосгордумы с лидером парламентской фракции партии «Индийский национальный конгресс». В ходе встречи Председатель Мосгордумы подробно рассказал о реализации программы реновации, которая реализуется с 2017 года.

«Программа реновации затрагивает целые городские кварталы. Это не просто строительство новых домов, а развитие коммуникаций, комплексное благоустройство и создание современного города XXI века. Всего в программу вошли 5484 дома. Проект рассчитан на 15 лет. Более 1 млн москвичей получат новые квартиры. Кстати, депутаты Мосгордумы провели 1111 встреч с москвичами, на которых разъясняли особенности и цели программы реновации».

Также парламентарий рассказал о законе «О дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации жилищного фонда в городе Москве», который приняла Мосгордума.

Лидер парламентской фракции партии «Индийский национальный конгресс» Соня Ганди тепло отозвалась о своем визите в столицу России и отметила позитивные перемены в развитии Москвы:

Россия и Индия имеют большой потенциал для наращивания взаимодействия в таких сферах, как высокие технологии, энергетика, развитие дорожно-транспортной инфраструктуры. Впервые я побывала в Москве в 1976 году, после этого еще несколько раз приезжала в столицу России. Последний визит состоялся в 2005 году. Поэтому я хорошо вижу те изменения, которые происходят в Москве. Город развивается, он заметно преобразился со времени моего последнего визита.

Перед крупными городами Индии стоят проблемы, схожие с московскими. Например, сейчас мы занимаемся развитием пересадочных узлов. Думаю, что обмен опытом между столицами наших государств будет полезен и продуктивен для обеих сторон».

В завершение визита Соня Ганди оставила запись в Книге почетных гостей Мосгордумы, после чего для индийской делегации провели экскурсию по Московскому парламентскому центру, передает пресс-центр Мосгордумы.