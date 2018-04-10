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Саратовские полицейские организовали для школьников конкурс рисунков «Скажи наркотикам НЕТ!»
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Саратовские полицейские организовали для школьников конкурс рисунков «Скажи наркотикам НЕТ!» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Сотрудники УМВД России по г. Саратову на постоянной основе проводят мероприятия по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения среди несовершеннолетних. Для формирования у подростков психологического иммунитета к потреблению наркотических средств, психотропных веществ и ценностной ориентации на здоровый образ жизни, профилактическая работа проводится в различных учебных заведениях.
Именно с этой целью в школе № 67 областного центра сотрудники Управления МВД России по г. Саратову вместе с юными помощниками полиции и членами Общественного совета при городском управлении провели конкурс рисунков «Скажи наркотикам НЕТ!».
В конкурсе приняли участие более 30 школьников. Строгое жюри отобрало лишь три лучшие работы, авторы которых были награждены почетными грамотами.
Завершая мероприятие, сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков и инспектор по делам несовершеннолетних рассказали ребятам о том, как противостоять людям, вовлекающим в потребление запрещенных веществ, и что делать, если уже употребляешь наркотики. Полицейские напомнили подросткам об уголовной и административной ответственности за правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков. Школьники, в свою очередь, пообещали беречь свое здоровье и быть законопослушными гражданами.
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